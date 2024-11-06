Україна 'втягує Варшаву у війну': у МЗС жорстко відповіли на звинувачення Польщі

РФ веде війну не тільки проти України, а й проти європейської архітектури безпеки, нагадали в МЗС.

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В Україні відповіли на заяву Польщі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 117 окрема механізована бригада

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Збивання ракет РФ Польщею відповідає інтересам Варшави

У МЗС вважають неприйнятними заяви польських чиновників

У Міністерстві закордонних справ України відповіли на заяву окремих польських чиновників щодо тверджень про нібито втягування Польщі у війну.

"Вважаємо безпідставними твердження віцепрем'єр-міністра - міністра цифровізації Республіки Польща щодо нібито бажання президента України втягнути Польщу у війну з Росією через збиття російських ракет над територією України", - ідеться в заяві МЗС.

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Українські дипломати переконані в тому, що збиття російських ракет і дронів, які летять у напрямку Польщі, над територією України, а не над територією самої Польщі, відповідає інтересам безпеки самої Польщі та її громадян.

У ширшому контексті в МЗС нагадали, що Росія веде війну не лише проти України, а й загалом проти європейської архітектури безпеки, важливою частиною якої є Польща. Подолання російської агресії проти України є життєвим інтересом Польщі.

"Беручи до уваги численні провокації, кібератаки та порушення суверенного повітряного простору Польщі та інших європейських держав російськими ракетами і дронами, говорити про нібито прагнення України втягнути Польщу або інші країни у війну видається щонайменше неприйнятним", - наголошується в заяві.

У Міністерстві роз'яснили, що факти свідчать про протилежне - опір України запобігає розширенню війни та потенційним військовим загрозам для Польщі.

"Переконані, що в умовах триваючої російської агресії важливо зберігати та зміцнювати солідарність між Україною та Польщею. Саме на це спрямована політика українського уряду. Розраховуємо, що польський уряд поділяє таку мету", - зазначено в тексті.

У МЗС України також додали, що розраховують на продовження активної взаємодії задля наближення перемоги над спільним споконвічним ворогом і відновлення всеосяжного, справедливого та стійкого миру.

Що таке МЗС України? Міністерство закордонних справ України (МЗС України) — центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.

Раніше віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що президент України Володимир Зеленський намагається "втягнути Польщу у війну з Росією". Так він відреагував на заклики до Варшави збивати російські ракети над територією України.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звертався до Польщі із закликом збивати російські ракети, що прямують до польської території, поки вони ще перебувають в українському повітряному просторі.

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що питання перехоплення російських ракет у повітряному просторі над Україною силами країн-членів альянсу викликає складні дискусії.

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