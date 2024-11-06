Голосування на виборах у США добігає кінця: стали відомі перші результати

У США починають закриватися виборчі дільниці та надходять перші результати виборів президента США, що дає змогу спрогнозувати переможця в низці штатів.
Як пише Голос Америки, згідно з прогнозами, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп отримує 101 голос вибірників, а кандидат від Демократичної партії Камала Гарріс - 71 голос.
Повідомляється, що Трамп перемагає в Індіані, Кентуккі, Західній Вірджинії, Міссісіпі, Алабамі, Оклахомі, Теннессі, Флориді, Південній Кароліні, Арканзасі.
Гарріс здобуває перемогу в штатах Вермонт, Меріленд, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, Делавер, Іллінойс і Нью-Джерсі.
Сім штатів, які, за прогнозами, мають зіграти вирішальну роль у виборах, - це Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсільванія та Вісконсин. Там передвиборча боротьба між кандидатами була найбільш конкурентною.
Згідно з прогнозом CNN, Трамп перемагає в Монтані, Юті, Луїзіані, Вайомінгу, Північній Дакоті, Південній Дакоті, Техасі, Арканзасі.
Гарріс перемагає в Нью-Йорку, Ілліоноїсі, Род-Айленді, Делавері.
Тим часом AP повідомляє, що, за останніми даними, у Камали Гарріс 113 голосів вибірників, у Трампа - 210.
Вибори в США - останні новини
Як писав Главред, Камала Гарріс випередила свого опонента Дональда Трампа в голосуванні на острові Гуам. Результати голосування в цьому регіоні правильно передбачали переможця на всіх президентських виборах. Згідно з даними всіх виборчих дільниць, Гарріс набрала 49,46% голосів. У Трампа - 46,22%.
Раніше повідомлялися перші дані виборів США. Стало відомо, що майже 73% виборців вважають, що демократія у США перебуває під загрозою, тоді як лише 25% опитаних вважають її в безпеці.
Росія намагається зірвати вибори у США: вже виникали певні проблеми на деяких виборчих дільницях. За словами секретаря штату Джорджія Бреда Раффенспергера, надійшли повідомлення про "мінування" з боку російських джерел.
Як обирають президента США
Вибори президента США відбуваються не шляхом прямого всенародного голосування, а через Колегію виборників.
Залежно від чисельності населення, кожен штат має певну кількість голосів, і більшість штатів (окрім штатів Мен і Небраска) віддають усі свої голоси виборників тому кандидату, який переміг у штаті на всенародному голосуванні.
Щоб перемогти, кандидату потрібно принаймні 270 із загальної кількості в 538 голосів Колегії виборників.
Всенародне голосування відбувається у вівторок, наступний за першим понеділком листопада, раз на чотири роки.
Виборці голосують у перший понеділок після другої середи грудня, рівно на 41-й день після дня всенародного голосування. Виборники не збираються разом, а голосують усі у своїх штатах.
Потім спеціальна комісія конгресу США підраховує голоси, і 6 січня голова сенату оголошує остаточні результати президентських виборів.
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