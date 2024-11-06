Голосування на виборах у США добігає кінця: стали відомі перші результати

Сім штатів, згідно з прогнозами, мають зіграти вирішальну роль у виборах нового глави Білого дому.

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Дональд Трамп випереджає Камалу Гарріс / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, facebook.com/KamalaHarris

У США починають закриватися виборчі дільниці та надходять перші результати виборів президента США, що дає змогу спрогнозувати переможця в низці штатів.

Як пише Голос Америки, згідно з прогнозами, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп отримує 101 голос вибірників, а кандидат від Демократичної партії Камала Гарріс - 71 голос.

Повідомляється, що Трамп перемагає в Індіані, Кентуккі, Західній Вірджинії, Міссісіпі, Алабамі, Оклахомі, Теннессі, Флориді, Південній Кароліні, Арканзасі.

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Гарріс здобуває перемогу в штатах Вермонт, Меріленд, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд, Делавер, Іллінойс і Нью-Джерсі.

​Президентські вибори у США / Інфографіка Главред ​

Сім штатів, які, за прогнозами, мають зіграти вирішальну роль у виборах, - це Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсільванія та Вісконсин. Там передвиборча боротьба між кандидатами була найбільш конкурентною.

Згідно з прогнозом CNN, Трамп перемагає в Монтані, Юті, Луїзіані, Вайомінгу, Північній Дакоті, Південній Дакоті, Техасі, Арканзасі.

Гарріс перемагає в Нью-Йорку, Ілліоноїсі, Род-Айленді, Делавері.

Тим часом AP повідомляє, що, за останніми даними, у Камали Гарріс 113 голосів вибірників, у Трампа - 210.

Результати виборів у США / apnews.com

Вибори в США - останні новини

Як писав Главред, Камала Гарріс випередила свого опонента Дональда Трампа в голосуванні на острові Гуам. Результати голосування в цьому регіоні правильно передбачали переможця на всіх президентських виборах. Згідно з даними всіх виборчих дільниць, Гарріс набрала 49,46% голосів. У Трампа - 46,22%.

Раніше повідомлялися перші дані виборів США. Стало відомо, що майже 73% виборців вважають, що демократія у США перебуває під загрозою, тоді як лише 25% опитаних вважають її в безпеці.

Росія намагається зірвати вибори у США: вже виникали певні проблеми на деяких виборчих дільницях. За словами секретаря штату Джорджія Бреда Раффенспергера, надійшли повідомлення про "мінування" з боку російських джерел.

Як обирають президента США Вибори президента США відбуваються не шляхом прямого всенародного голосування, а через Колегію виборників. Залежно від чисельності населення, кожен штат має певну кількість голосів, і більшість штатів (окрім штатів Мен і Небраска) віддають усі свої голоси виборників тому кандидату, який переміг у штаті на всенародному голосуванні. Щоб перемогти, кандидату потрібно принаймні 270 із загальної кількості в 538 голосів Колегії виборників. Всенародне голосування відбувається у вівторок, наступний за першим понеділком листопада, раз на чотири роки. Виборці голосують у перший понеділок після другої середи грудня, рівно на 41-й день після дня всенародного голосування. Виборники не збираються разом, а голосують усі у своїх штатах. Потім спеціальна комісія конгресу США підраховує голоси, і 6 січня голова сенату оголошує остаточні результати президентських виборів.

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