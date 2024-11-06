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Тисячі росіян знищені: Сирський розкрив втрати армії РФ у Курській області

Олексій Тесля
6 листопада 2024, 09:40
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Російські окупанти хотіли захопити більше територій на півночі України, розповів Олександр Сирський.
Олександр Сирський
Олександр Сирський розповів подробиці Курської операції / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, t.me/osirskiy

Коротко:

  • РФ планувала вторгнення в Сумську область
  • У Курській області знищено тисячі військових РФ

Рішення про проведення наступальної операції на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника в Курській області було ухвалено в травні 2024 року, розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як написав він у Facebook, рішення ухвалили після того, як розвідка підтвердила задум ворога щодо наступу на Сумському напрямку з Курської області для створення так званої "буферної зони" на півночі України.

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За його словами, це мало стати продовженням російської операції на Харківському напрямку.

За даними головкому ЗСУ, за майже три місяці операції станом на 5 листопада 2024 року втрати противника на Курському напрямку в особовому складі становлять 20842 особи, з них:

  • ліквідовано - 7905;
  • поранені - 12220;
  • узяті в полон - 717.

За той самий період знищено 1101 одиницю озброєння та військової техніки ворога. З них:

  • 54 танки;
  • 276 бойових броньованих машини;
  • 107 гармат і мінометів;
  • 5 РСЗВ;
  • 659 одиниць автомобільної техніки.

Він уточнив, що РФ прагне, щоб українські війська вийшли з цієї території. Ворог зосередив там близько 45 тисяч військових. І намагається збільшити їхню кількість. Власних військ РФ на цей напрямок не вистачає, тому вони намагаються залучити туди військових із Північної Кореї.

Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

"Російські окупанти хотіли захопити більше територій на півночі України в Сумській області. Однак, Сили оборони України зробили превентивний крок і продовжують знищувати ворога на його території", - зазначає головнокомандувач.

За проявлені героїзм та успішні дії під час Курської операції державними нагородами відзначено близько 2000 українських військовослужбовців, додав Сирський.

Скріншот
/ Facebook/CinCAFofUkraine

Операція в Курській області - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що ЗСУ контратакують у Курській області біля важливих населених пунктів. Важкі бої точилися на захід від основного "українського плацдарму" в Глушківському районі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна відмовилася від захоплення Курської АЕС. Сили оборони могли б вирішити питання Курської атомної електростанції, але не стали цього робити, сказав Володимир Зеленський.

Як повідомляв Главред, начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов заявив, що перші корейські військові з'являться в Курській області 23 жовтня. Поки невідомо, скільки саме північнокорейських солдатів там з'явиться. Очікується, що загалом у РФ з'явиться 12 тисяч солдатів, включно з елітними підрозділами спецоперацій.

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