Контроль над Сенатом США перейде до республіканців: чим це вигідно Трампу

Оскільки для ухвалення більшості рішень потрібно 60 голосів, республіканцям все одно доведеться співпрацювати з демократами.

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Контроль над Сенатом США перейде до республіканців / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, скріншот

Коротко:

Республіканська партія отримала більшість у Сенаті

Контроль над Сенатом - це велика перемога для Трампа

Республіканська партія повертає собі більшість у Сенаті США. Останні чотири роки республіканці були в меншості.

Як пише The New York Times, Республіканська партія отримує щонайменше два місця, які раніше були за демократами і забезпечували їм контроль над палатою з мінімальною перевагою 51-49.

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При цьому оскільки для ухвалення більшості рішень потрібно 60 голосів, республіканцям доведеться співпрацювати з демократами.

Журналісти пишуть, що контроль над палатою переходить до Республіканської партії якраз тоді, коли давній лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконелл іде з посади, а його наступник поки що не визначений. Обирати нового лідера республіканців у Сенаті планують наступного тижня. На цю посаду є кілька претендентів: двоє давніх соратників Макконелла Джон Тан і Джон Корнін, а також Рік Скотт. Цей список кандидадів ще може розширитися.

Тим часом Bloomberg зазначає, що контроль над Сенатом США - "це велика перемога, яка допоможе Трампу затвердити членів свого кабінету і призначити суддів, допомагаючи йому сформувати федеральний уряд із лояльними людьми".

Варто зазначити, що під час своєї промови перед прихильниками у штабі в місті Палм-Біч (Флорида) Дональд Трамп уже оголосив про свою перемогу на виборах і заявив, що "ми забрали Сенат назад". Також політик заявив, що Республіканська партія, схоже, контролюватиме і Палату представників.

"Ми вилікуємо Америку, ми все виправимо. Наша країна потребує допомоги, Ми подолали проблеми, які ніхто не думав, що ми зможемо подолати", - сказав Трамп.

Дивіться відео - Трамп оголосив про свою перемогу на виборах:

Вибори в США - останні новини

У США завершився останній етап голосування на виборах президента. Останні виборчі дільниці закрито Кандидат від Республіканської партії, експрезидент Дональд Трамп переміг у штатах, що коливаються , - Джорджії та Північній Кароліні, а також у ключовому штаті Невада.

Як писав Главред, Камала Гарріс випередила свого опонента Дональда Трампа в голосуванні на острові Гуам. Результати голосування в цьому регіоні правильно передбачали переможця на всіх президентських виборах. Згідно з даними всіх виборчих дільниць, Гарріс набрала 49,46% голосів. У Трампа - 46,22%.

Американські ЗМІ вже оголосили Трампа президентом. За даними The Hill, експрезидент здобув 270 необхідних голосів вибірників для того, щоб вдруге посісти крісло в Білому домі.

Попередні підсумки Fox News свідчать, що Трамп набирає 277 голосів вибірників, забезпечуючи собі перемогу на виборах.

Як обирають президента США Вибори президента США відбуваються не шляхом прямого всенародного голосування, а через Колегію виборників. Залежно від чисельності населення, кожен штат має певну кількість голосів, і більшість штатів (окрім штатів Мен і Небраска) віддають усі свої голоси виборників тому кандидату, який переміг у штаті на всенародному голосуванні. Щоб перемогти, кандидату потрібно принаймні 270 із загальної кількості в 538 голосів Колегії виборників. Всенародне голосування відбувається у вівторок, наступний за першим понеділком листопада, раз на чотири роки. Виборці голосують у перший понеділок після другої середи грудня, рівно на 41-й день після дня всенародного голосування. Виборники не збираються разом, а голосують усі у своїх штатах. Потім спеціальна комісія конгресу США підраховує голоси, і 6 січня голова сенату оголошує остаточні результати президентських виборів.

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