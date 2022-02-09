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Зеленський поспілкувався з новою очільницею Європарламенту: про що говорили

9 лютого 2022, 22:13

Під час бесіди подякував їй за незмінну підтримку України з боку Європарламенту в умовах загрози російській агресії.

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Зеленський поспілкувався з новою главою Європарламенту

Глава держави Володимир Зеленський у середу, 9 лютого, провів розмову з новообраним Головою Європарламенту Робертою Метсолою. Президент привітав її з обранням і подякував за підтримку.

"У телефонній розмові з Робертою Метсолою привітав її з недавнім обранням президентом Європейського парламенту", - написав Зеленський у Twitter.

Глава держави додав, що в ході бесіди подякував їй за незмінну підтримку України з боку Європарламенту в умовах загрози російській агресії.

"Продовжуємо взаємодію з метою реалізації європейських прагнень України", - підсумував Зеленський.

Санкції проти Росії

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про необхідність терміново ввести санкції проти Росії. За його словами, після вторгнення РФ в Україну вони не матимуть жодного сенсу.

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Сполучені Штати Америки можуть ввести проти Російської Федерації превентивні санкції. Таку можливість не виключив голова Міжнародного комітету Сенату США Роберт Менендес.

За його словами, нові обмежувальні заходи проти РФ вірогідні на випадок загострення ситуації навколо України.

Крім того, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, після розмови з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що Сполучене Королівство розробило санкції проти Росії на випадок вторгнення в Україну.

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