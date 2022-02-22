"Це неприйнятне рішення": Туреччина розкритикувала визнання Росією "ЛДНР"

Туреччина назвала неприйнятним рішення Росії про визнання "ЛДНР" / Reuters

Рішення президента РФ Володимира Путіна визнати так звані "ЛНР" і "ДНР" порушує Мінські домовленості, а також є явним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, заявили в Туреччині.

Таку заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ Туреччини на своєму сайті вслід за іншими державами, які засудили рішення Путіна.

У відомстві наголосили, що вважають таке рішення неприйнятним і відкидають його.

"Рішення Російської Федерації про визнання так званих Донецької та Луганської республік є порушенням Мінських домовленостей, а також явним порушенням політичної єдності, суверенітету та територіальної цілісності України. Ми вважаємо це рішення Росії неприйнятним і відкидаємо його", – йдеться у тексті заяви.

В МЗС Туреччини зазначили, що залишаються відданими територіальній цілісності України. Також вони закликали усі сторони "використовувати здоровий глузд і повагу до міжнародного права".

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Нагадаємо, після визнання Росією "ЛДНР" МЗС Туреччини рекомендувало своїм громадянам покинути східні регіони України.

Путін визнав "ЛДНР"

У понеділок, 21 лютого, президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З проханням про це до нього звернулася Держдума Росії. Також російський президент підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу і взаємодопомогу". Також Росія вводить в ОРДО війська нібито для підтримки миру.

Після цього Україна виступила із вимогою скликати засідання Ради Безпеки ООН через дії Росії та визнання "ЛДНР".

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО, після чого звернувся до українців. Він зазначив, що своїми рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року, в односторонньому порядку виходить з Мінських домовленостей і ігнорує рішення у межах Нормандії. Також він повідомив про ініціативу України щодо скликання екстреного саміту "нормандської четвірки".

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