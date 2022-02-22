У "Слузі народу" запропонували розірвати дипвідносини з Росією через рішення Путіна

Богдан Яременко запропонував розірвати дипвідносини з РФ / УНІАН

Україна повинна відреагувати на рішення РФ визнати "незалежність" окупованих територій Донбасу розірвавши дипломатичні відносини з країною-агресором.

Таку думку озвучив народний депутат України від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко. У статті на "Європейській правді" він прогнозує, що нинішнє рішення не означатиме завершення напруги на українському кордоні.

"Хід засідання Радбезу РФ засвідчив, що війну на Сході Україну російська верхівка бачить виключно маленьким актом у великій драмі торгів з США. Додаткові аргументи тиску на Штати будуть потрібні й далі. Тому війська на українському кордоні залишаться. Спочатку - забезпечити безперешкодне втілення рішення про визнання ОРДЛО. Далі - щоб допомогти новоутворенням реалізувати їх "конституції", які стверджують, що межа їх територій – це адмінкордони Донецької та Луганської областей України", - написав Яременко.

читайте також"Ви поховали своє майбутнє": спортсменка з Луганська звернулася до земляків після визнання Путіним "ЛНР"На думку депутата, нова ситуація "вимагатиме надзусиль ЗСУ і всього народу України, щоб не допустити нових територіальних втрат, і не менш серйозних зусиль дипломатії, щоб звернути поразку на перемогу".

Яременко зазначив, що першим кроком на цьому шляху має стати розрив дипломатичних відносин з РФ.

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Путін визнав "ЛДНР"

21 лютого 2022 року президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР" і підписав з ватажками бойовиків "договори про дружбу".

Рішення президента РФ Володимира Путіна про визнання незалежності "ДНР" і "ЛНР" підтримали Абхазія, Південна Осетія, Венесуела, Куба і Нікарагуа.

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО, після чого звернувся до українців. Він зазначив, що своїми рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року, в односторонньому порядку виходить з Мінських домовленостей і ігнорує рішення в межах Нормандії. Також він повідомив про ініціативу України Про скликання екстреного саміту "нормандської четвірки".

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