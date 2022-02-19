Зеленський поїхав на Мюнхенську безпекову конференцію: з ким зустрінеться і що обговорять

Зеленський виступить на Мюнхенській безпековій конференції / Фото Reuters

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 19 січня, буде учасником Мюнхенської безпекової конференції, де обговорюватимуть також ситуацію навколо України.

Також він проведе низку зустрічей на цьому майданчику, повідомляють в Офісі президента.

У глави Української держави заплановані зустрічі і переговори з:

прем’єрміністром Великої Британії Борисом Джонсоном,

канцлером Німеччини Олафом Шольцом,

віцепрезидентом США Камалою Гарріс,

представниками міжнародних фінансових інституцій,

іншими партнерами України.

Як йдеться у порядку денному конференції, яка оприлюднена на сайті заходу, виступ Зеленського запланований на 16:30 за київським часом і триватиме до 17:00. Темою його виступу буде безпека України та Європи. Після виступу заплановано провести відкриту дискусію слухачів із президентом.

Чого очікує Україна від участі у конференції

В Офісі президента зазначили, що Україна хоче досягнути конкретних домовленостей про надання нашій державі додаткової військової і фінансової підтримки на фоні російської загрози.

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"Природно, що дискусії на Мюнхенській безпековій конференції цьогоріч будуть присвячені актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України. Тому позиція нашої держави має бути представлена достатньо, щоб питання про Україну вирішувалися за участю України", – наголосили в ОП.

В Офісі президента додали, що спеціальні служби стежать за ситуацією з російськими військами біля українського кордону, розвідувальні дані постійно аналізують і порівнюють з інформацією, яку надає розвідка країн-партнерів.

Зазначається, що президент Зеленський після участі у заході у цей же день повернеться в Україну.

58-ма Мюнхенська безпекова конференція стартувала у п’ятницю, 18 лютого і триватиме да дні.

Конференцію відвідають понад 30 глав держав та урядів, а також понад 100 міністрів й очільників багатьох міжнародних організацій, наприклад, ООН, НАТО та ЄС. Російський президент Путін відмовився брати участь у конференції.

Раніше повідомилося, що Володимир Зеленський може відмовитися від своїх планів відвідати конференцію з безпеки в Німеччині цими вихідними через ескалацію кризи у відносинах з Росією. При цьому у США висловили стурбованість, що президент Росії Володимир Путін може якимось чином скористатися відсутністю Зеленського в Україні.

Загроза вторгнення Росії

Напередодні, 18 лютого, президент США Джо Байден заявив, що Росія може вторгнутися в Україну упродовж найближчих кількох днів і що російський президент Володимир Путін уже прийняв рішення. Проте він додав, що ще залишається шлях для дипломатичного рішення.

В Офісі президента відреагували на таку заяву – радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що Україна скористається шансом для дипломатії.

У той же час стало відомо, що Росія перекинула до кордону з Україною вертольоти і бойову групу з танками. Нові супутникові знімки оприлюднила американська компанія Maxar Technologies.

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