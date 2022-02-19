Байден: Росія може вторгнутися в Україну протягом найближчих кількох днів, Путін прийняв рішення

Байден звернувся до українців / Reuters

У п'ятницю, 18 лютого, президент США Джо Байден з терміновою заявою звернувся до українців. Приводом для цього стала ситуація на Донбасі, яка в останні два дні сильно загострилася.

Байден підкреслив, що РФ звинуватила Україну в обстрілі дитсадка на Станиці Луганській. А ЗМІ Росії викрив у неправдивій викладці інформації.

Президент США додав, що українські сили поводяться стримано і не дозволяють втягнути себе війну. При тому, що російські військові оточили Україну з усіх боків.

Крім цього, глава США сказав, що Росія може вторгнутися в Україну вже наступного тижня. Після чого виправив себе, заявивши про "наступні декілька днів нападу".

Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів, чи переконаний він, що президент Путін збирається вторгнутися в Україну, Байден відповів ствердно.

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"На даний момент я переконаний, що він (Володимир Путін, - ред.) ухвалив рішення", - сказав Байден у Білому домі.

Водночас, він заявив, що залишається шлях для дипломатичного рішення: "Дипломатія завжди можлива". У протилежному випадку Росія заплатить високу ціну.

"Ми готові запровадити жорсткі санкції", - акцентував Байден.

Загроза вторгнення РФ

Раніше західні ЗМІ повідомили з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.

У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".

15 лютого президент США Джо Байден виступив з терміновою заявою через агресію Росії. За його словами, біля кордонів України знаходяться близько 150 тис. військ у Росії та Білорусі. Загроза вторгнення зберігається. При цьому США готові рішуче реагувати на вторгнення в Україну. Байден додав, що якщо буде атака РФ, США введуть негайні санкції. Північний потік - 2 не буде запущений.

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