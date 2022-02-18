Візит Зеленського до Мюнхена: Путін може скористатися його відсутністю в Україні - NBC News

Зеленський може не поїхати до Мюнхена / УНІАН

Глава держави Володимир Зеленський може відмовитися від своїх планів відвідати конференцію з безпеки в Німеччині цими вихідними через ескалацію кризи у відносинах з Росією, повідомляє NBC News із посиланням на слова представника президента.

"Сьогодні вранці президент Зеленський планував відвідати Мюнхенську конференцію з безпеки, - сказав представник. - Зараз ми спостерігаємо ситуацію, яка стає все драматичнішою".

Адміністрація Байдена стурбована тим, що президент Росії Володимир Путін може якимось чином скористатися відсутністю Зеленського в Україні.

Віце-президент США Камала Харріс планує зустрітися із Зеленським у Мюнхені в суботу.

"Зеленський повинен був виїхати на конференцію завтра вранці, але якщо відбудеться драматична ескалація або якісь тривожні повідомлення, він може передумати", - пише NBC News.

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Остаточне рішення буде прийнято найближчим часом, додає видання.

Переговори Байдена і Зеленського

13 лютого президент України Володимир Зеленський здзвонився з американським колегою Джо Байденом на тлі агресії з боку Росії.

Байден у розмові із Зеленським підтвердив підтримку України, повідомили в Білому домі. Президент США Байден пообіцяв Зеленському, що всі швидко і рішуче відреагують на будь-яку подальшу агресію Росії проти України. Крім того, Байден і Зеленський погодилися з важливістю продовження дипломатії і стримування Росії.

Під час розмови 13 лютого Володимир Зеленський запросив Джо Байдена відвідати Україну.

"Переконаний, що ваш приїзд до Києва найближчими днями, вирішальні для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом і сприятиме деескалації", - сказав президент України.

Американський телеканал CNN з посиланням на власні джерела повідомив ,що "Зеленський просив Байдена якомога швидше відвідати Україну, але позитивної відповіді від Байдена не було", і називав поїздку президента США в Україну "вкрай малоймовірною".

14 лютого в Білому домі офіційно заявили, що офіційний візит Джо Байдена в Україну поки не планується.

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