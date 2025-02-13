'Роблять нікчемні заяви': Орбан висміяв намір ЄС підтримувати Україну

Ключові тези:
- Орбан висміяв ЄС за бажання надалі підтримувати Україну
- Він сказав, що це є свідченням поганого брюссельського лідерства
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висміяв заяву країн Євросоюзу про необхідність й надалі підтримувати Україну. Про це він написав у мережі X.
Угорський політик переслав допис верховної представниці Європейського Союзу у закордонних справах Каї Каллас, назвавши спільну заяву "сумним свідченням поганого брюссельського лідерства".
За його словами, Брюссель нібито "підтримує вбивства".
"В той час як президент Трамп і президент Путін ведуть переговори про мир, чиновники ЄС роблять нікчемні заяви. Не можна просити місце за столом переговорів. Його потрібно заслужити! Силою, хорошим лідерством і розумною дипломатією", - йдеться в заяві.
Орбан також додав, що позиція Брюсселя – "підтримувати вбивство стільки, скільки це буде потрібно – є морально та політично неприйнятною".
Заяви Орбана про війну в Україні - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив чиновників Євросоюзу в "руйнуванні Європи" і дорікнув у допомозі Україні.
Він також говорив, що в Угорщини є всі шанси зберегти хороші відносини з Росією, якби не Брюссель. За словами Орбана, він навіть називає Росію агресором. Однак тільки через Брюссель.
Крім того, прем'єр-міністр Угорщини заявив, що Угорщина може домогтися скасування санкцій ЄС проти Росії, якщо транзит російського газу через територію України не буде відновлено.
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Хто такий Віктор Орбан?
Віктор Орбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.
Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.
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