Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Орбан хоче провести в Угорщині голосування про вступ України до ЄС - деталі

Марія Николишин
7 березня 2025, 12:24
265
Цілком імовірно, що це голосування буде спрямоване проти України.
Орбан хоче провести в Угорщині голосування про вступ України до ЄС - деталі
Орбан висловився про вступ України до ЄС / колаж: Главред, фото: Офіс президента, пресслужба Європарламенту, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Орбан хоче провести опитування щодо підтримки угорцями вступу України до ЄС
  • Результати опитування не є юридично обов’язковими
  • Вони використовуються для зміцнення політичних рішень

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що угорці голосуватимуть щодо того, чи хочуть вони, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу. Про це пише Politico.

"У нас є так звана схема національних консультацій, яку ми регулярно використовуємо для з'ясування думки народу, тому ми будемо використовувати ту ж схему і зараз" - сказав Орбан.

відео дня

Зазначається, що з 2010 року уряд Віктора Орбана провів понад десяток так званих національних консультацій з різних питань, від міграції до прав ЛГБТК+.

Опитування, що надсилаються всім виборцям, формулюються у спосіб, який підтримує урядову позицію, а їхні результати не є юридично обов’язковими, але використовуються для зміцнення політичних рішень.

"Уперше в Європі угорці мають шанс вирішити, чи підтримують вони членство України в ЄС, чи ні", - заявив речник угорського уряду Балаш Орбан.

Журналісти припускають, що це голосування буде спрямоване проти України.

Орбан хоче провести в Угорщині голосування про вступ України до ЄС - деталі
Вступ країн до ЄС / Інфографіка: Главред

Вступ України до ЄС - що відомо

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зараз виступає проти вступу України до Європейського Союзу. За його словами, нинішня ситуація не дає змоги країні стати членом ЄС, а такий крок може негативно позначитися на економіці Угорщини.

Водночас, президент Литви Гітанас Науседа запропонував прискорити вступ України до ЄС і встановити конкретну дату — 1 січня 2030 року.

Крім того, Україна сподівається у 2025 році відкрити до шести переговорних кластерів про вступ країни до Європейського Союзу. Президент Володимир Зеленський вважає, що цьому може посприяти польське та данське головування в Раді ЄС.

Читайте також:

Хто такий Віктор Орбан?

Віктор Орбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.

Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Віктор Орбан новини Угорщини Вступ України до Євросоюзу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Не можна відповідати на добро злом": Китай налетів на Трампа зі звинуваченнями

"Не можна відповідати на добро злом": Китай налетів на Трампа зі звинуваченнями

13:29Світ
Орбан хоче провести в Угорщині голосування про вступ України до ЄС - деталі

Орбан хоче провести в Угорщині голосування про вступ України до ЄС - деталі

12:24Світ
Трамп заохочує Росію до агресії: Олександр Леонов - про план переозброєння ЄС

Трамп заохочує Росію до агресії: Олександр Леонов - про план переозброєння ЄС

12:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Те, що Надя не покаже: Кацурін оприлюднив домашні фото Дорофєєвої

Те, що Надя не покаже: Кацурін оприлюднив домашні фото Дорофєєвої

Зрадниця Корольова почала мити підлогу в Кремлі - деталі

Зрадниця Корольова почала мити підлогу в Кремлі - деталі

Серйозний конкурент Вінегрету: рецепт унікального салату з буряка

Серйозний конкурент Вінегрету: рецепт унікального салату з буряка

Інша людина: колишній Лорак показав їхню спільну доньку

Інша людина: колишній Лорак показав їхню спільну доньку

Припікатиме +19: коли Україну накриє нове похолодання

Припікатиме +19: коли Україну накриє нове похолодання

Останні новини

13:29

"Не можна відповідати на добро злом": Китай налетів на Трампа зі звинуваченнями

13:22

Про цей рецепт всі забули: неймовірний салат з трьох інгредієнтів

13:10

"Ніж у спину": путініст Пригожин публічно розкрив свою таємницю

13:09

Водії в Україні можуть отримати штрафи за чужі порушення: у чому причина

12:37

Як залучити запилювачів у сад і город: 10 несподіваних способівВідео

Трамп заохочує Росію до агресії: Олександр Леонов - про план переозброєння ЄСТрамп заохочує Росію до агресії: Олександр Леонов - про план переозброєння ЄС
12:24

Орбан хоче провести в Угорщині голосування про вступ України до ЄС - деталі

12:23

"Мене для цього не залишилося": Маша Єфросиніна зробила гучну заяву

12:22

Антимонопольний комітет довів порушення "Укргазвидобування" при закупівлі китайських труб - Мітрохін

12:19

Знають не всі: як якісно випрати взуття у пралці і не зіпсувати його

Реклама
11:29

У Росії є тільки дві опції: експерт розповів про складне становище ПутінаВідео

11:24

Силіконова паломниця: несхожа на себе Оксана Марченко ходить храмами

11:11

Ще одна таємниця розкрита: чому в СРСР корпуси телевізорів були з дерева

11:02

Французькі Mirage-2000 вперше відбили атаку РФ: скільки цілей вдалось збити

10:50

Китайський гороскоп на завтра 8 березня: Козлам - нещасні випадки, Свиням - труднощі

10:35

Потужний штурм: ЗСУ прорвалися за лінію оборони росіян на Курщині

10:27

Україна може попасти під дію 5 статті НАТО: Італія здивувала заявою

10:23

РФ запустила з Чорного моря майже 20 ракет: у ВМС розповіли про тактику окупантів

09:57

До прибутку чи до втрат: що означає, коли гроші гроші впали на підлогу

09:55

"Нічого не можна було": Алла Пугачова потрапила в халепу на кордоні в РФ

09:51

Британія надаватиме Україні розвіддані, але є нюанс - The Guardian

Реклама
09:15

"У них немає вибору": Трамп зробив важливий анонс про мирну угоду України та РФ

09:15

Є "прильоти" і травмовані: сім областей України постраждали від атаки РФ

09:15

Привітання з 8 березня - теплі слова та найкращі картинки для коханих дам

09:07

Гороскоп на завтра 8 березня: Левам - прибуток, Стрільцям - вражаючий день

09:00

Зіпсує безповоротно страву: фатальна помилка при приготуванні пюре

08:33

Логістика РФ тоне в багнюці Донбасу: Forbes розкрило скрутне становище ворога

08:16

"Все у мене ок": колишня дружина Остапчука заговорила про материнство

08:10

З Трампом не вийде домовитись, він хоче іншогоПогляд

08:05

РФ атакувала дронами та ракетами газову й енергетичну інфраструктуру України

07:31

Трамп висунув вимогу Саудівській Аравії: за якої умови відбудеться візитВідео

07:10

Хто з учнів правий: яка відповідь у загадці є правильною

07:00

Овочевий салат, який зарядить вас вітамінами за копійки - рецептВідео

06:41

В Україні - масштабна тривога, РФ обстрілює країну ракетами: усі подробиці

06:10

Україна за 3 роки повномасштабної війни змогла зробити неймовірний ривокПогляд

05:30

Жінка отримала несподівану записку від пілота: історія, яка підірвала TikTok

05:00

Впораються не всі: знайдіть 5 захованих каністр із бензином за 15 секунд

04:02

Призупинення військової допомоги Україні: названо несподівану ціль Трампа

03:02

Навіщо господині фотографують етикетки на одязі перед пранням: секретний прийом

01:54

Потужні вибухи в окупованому Криму: місцеві жителі повідомляють про прильотиВідео

01:30

Після зміни правил на виїзд: чи зможуть Ziferblat поїхати на Євробачення-2025

Реклама
01:00

Прогрес з Україною та РФ і відмова від ядерної зброї – нова заява Трампа

06 березня, четвер
23:47

Росіяни масово атакували Одесу дронами - палають житлові будинкиВідео

23:33

"Не шкодую": на своє 40-річчя Козловський зізнався, за що готовий вибачитися

23:30

"Війна стала катастрофою для Путіна": в The Telegraph зробили цікаву заяву

23:12

Стаття НАТО про колективну оборону може бути скасована: що замислив Трамп

23:11

"99,99% смертності": учасниця шоу "Холостяк-11" розповіла про свою онкологію

22:43

Трамп хоче, щоб Україна стояла за дверима поки він веде переговори з РФ - КуликВідео

22:40

Особняк з 25 спальнями продається за смішну ціну: що чекає на покупців всередині

22:19

Те, що Надя не покаже: Кацурін оприлюднив домашні фото Дорофєєвої

22:06

Розкрито грандіозну таємницю Валерія Меладзе - деталі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти