Орбан хоче провести в Угорщині голосування про вступ України до ЄС - деталі

Коротко:
- Орбан хоче провести опитування щодо підтримки угорцями вступу України до ЄС
- Результати опитування не є юридично обов’язковими
- Вони використовуються для зміцнення політичних рішень
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що угорці голосуватимуть щодо того, чи хочуть вони, щоб Україна приєдналася до Європейського Союзу. Про це пише Politico.
"У нас є так звана схема національних консультацій, яку ми регулярно використовуємо для з'ясування думки народу, тому ми будемо використовувати ту ж схему і зараз" - сказав Орбан.відео дня
Зазначається, що з 2010 року уряд Віктора Орбана провів понад десяток так званих національних консультацій з різних питань, від міграції до прав ЛГБТК+.
Опитування, що надсилаються всім виборцям, формулюються у спосіб, який підтримує урядову позицію, а їхні результати не є юридично обов’язковими, але використовуються для зміцнення політичних рішень.
"Уперше в Європі угорці мають шанс вирішити, чи підтримують вони членство України в ЄС, чи ні", - заявив речник угорського уряду Балаш Орбан.
Журналісти припускають, що це голосування буде спрямоване проти України.
Вступ України до ЄС - що відомо
Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зараз виступає проти вступу України до Європейського Союзу. За його словами, нинішня ситуація не дає змоги країні стати членом ЄС, а такий крок може негативно позначитися на економіці Угорщини.
Водночас, президент Литви Гітанас Науседа запропонував прискорити вступ України до ЄС і встановити конкретну дату — 1 січня 2030 року.
Крім того, Україна сподівається у 2025 році відкрити до шести переговорних кластерів про вступ країни до Європейського Союзу. Президент Володимир Зеленський вважає, що цьому може посприяти польське та данське головування в Раді ЄС.
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Хто такий Віктор Орбан?
Віктор Орбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.
Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.
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