Україна і РФ можуть домовитись про 30-денне перемир'я: канцлер Німеччини назвав дату

Фрідріх Мерц вважає, що є великі шанси на продовження "триденного перемир'я".

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Коли може бути введене 30-денне перемир'я / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот із відео

Що відомо:

Є ймовірність продовження "триденного перемир'я

30-денне перемир'я, ймовірно, може бути введено найближчими вихідними

Триденне "перемир'я", яке ввів російський диктатор Володимир Путін, може бути продовжене. Своє сподівання висловив новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє Bild.

Він зазначив, що відповідна угода про тривале припинення вогню в Україні може бути ухвалена на найближчих вихідних. Мерц переконаний, що нині є великий шанс, що перемир'я може бути продовжене.

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"Я маю великі сподівання, що угода про припинення вогню в Україні буде досягнута на цих вихідних ... Ми дуже сподіваємося, що це буде прийнято і російською стороною. М'яч знаходиться виключно на полі Москви", - сказав Мерц.

Канцлер Німеччини заявив, що у випадку домовленості про довгострокове перемир'я розпочнуться і мирні переговори.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, раніше президент США Дональд Трамп допустив, що досягнення мирної угоди між Україною і Росією може виявитися недосяжним, оскільки між сторонами є "величезна ненависть". При цьому Трамп все ж вірить, що угода про мир може бути "досить близькою".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час Мюнхенської зустрічі лідерів у США заявив, що Вашингтон прагне ініціювати діалог між Україною і Росією. За його словами, США ведуть переговори з обома сторонами, щоб з'ясувати їхні позиції щодо можливого завершення війни, зокрема зрозуміти вимоги Росії.

Раніше спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль очікує від Києва сигналу про готовність відновити прямі переговори.

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Хто такий Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus. За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

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