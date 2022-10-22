Зеленський назвав Путіна старою людиною, у якої жорсткі проблеми з пам'яттю

Зеленський назвав Путіна старою людиною, у якої проблеми з пам'яттю / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Україна не буде вести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, тому що він "стара людина", яка "не пам'ятає обіцянок". Про це прямо заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CTV і CBC.

Зеленський розповів, що ще на нормандському саміті Путін намагався всіх переконати, що РФ забрала собі Крим, тому що там провели якийсь "референдум" і нібито ніхто "не хотів йти повномасштабною війною". Також він все спихав на "рішення людей" після окупації Донбасу.

Україна твердо заявляла, що не сідатиме за стіл переговорів, якщо РФ проведе "референдуми" на окупованих територіях і визнання "незалежності" або "вступ до складу РФ". Президент зазначив, що Путін порушив не тільки міжнародне право, але і всі домовленості, які були до цього.

"Все це "бла-бла-бла", причому старої людини, яка вже не пам'ятає, де він давав слово, де не давав. Ось що відбувається. І тому який сенс мені як президенту країни розмовляти з людиною, яка щось говорить, а завтра змінює позицію",-сказав Зеленський.

Переговори України і Росії

Президент країни-окупанта Росії Володимир Путін 30 вересня вирішив підписати папірці про анексію захоплених територій України-Донецької – Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Після цього Путін "запропонував" Україні "перемовини". Про анексовані території він говорити не збирався і захотів, щоб Київ нібито "склав зброю".

Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна буде готова до діалогу з Росією, але вже після зміни вищого політичного керівництва в Кремлі. Київ не бачить перспектив перемовин з Путіним після анексії своїх територій.

4 жовтня президент Зеленський вирішив поставити крапку в політичних перемовинах з Кремлем.

Український гарант ввів в дію рішення РНБО, згідно з яким з Путіним говорити ніхто не буде. Указ вже набув чинності.

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