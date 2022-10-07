РФ маніпулює переговорами, щоб зупинити звільнення України - Зеленський

Володимир Зеленський висловився на тему переговорів з РФ / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що педалюючи тему переговорів Росія хоче лише виграти час.

"Ми повинні зберігати політичну принциповість. Особливо важливо це саме зараз, коли російські сили нарешті посипалися на полі бою, і наші герої щодня звільняють українську землю, село за селом, місто за містом. Щоб зупинити звільнення України, Росія почала маніпулювати темою переговорів і нібито згадала про діалог, який сама ж і відкинула, почавши цю війну проти України і проти вас всіх, проти всієї Європи", - підкреслив глава держави у своєму виступі під час засідання Європейської Ради.

Він додав, що очевидно, що Росія "не хоче ніяких справжніх переговорів".

"Тому що якби хотіла, то відреагувала б на десятки наших пропозицій і спроб. Росія просто хоче виграти час. Хоче відновити сили і накопичити ресурси, щоб вдарити знову. Ми повинні не дати їй зробити це", - вважає Зеленський.

Президент додав, що як і все інше в Європі, безпека - це "не те, що можна отримати, чимось поступившись або підписавши якусь там угоду".

"Безпека - це завдання. Завдання вигнати окупанта з окупованої ним території. Завдання притягнути вбивць і катів до законної відповідальності. Завдання відновити дію фундаментальних норм і конвенцій, затверджених міжнародним співтовариством для всіх держав без винятку", - підсумував президент України.

Раніше Зеленський сказав, що Київ готовий до переговорів з Кремлем, але тільки після того, як там зміниться влада. За словами українського гаранта, Україна намагалася домовитися з Путіним, але після анексії політичного діалогу більше не буде. Влада говоритиме тільки з новим російським керівником.

4 жовтня президент Зеленський вирішив офіційно поставити крапку в політичних переговорах між Києвом і Москвою. Він ввів у дію рішення РНБО, яке передбачає, що Україна з Путіним ні про що говорити не буде. Указ глави Української держави набув чинності з дня його опублікування.

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