"Вбивають наших людей": Зеленський припечатав верхівку Ірану за постачання дронів РФ

Володимир Зеленський жорстко висловився на адресу керівництва Ірану / Reuters

Президент Володимир Зеленський прокоментував удари російських окупантів по мирних громадянах України з використанням іранських безпілотників.

Під час інтерв'ю канадським каналам CTV і CBC він заявив про те, що не довіряє керівництву Ірану.

"Нам усім треба захищатися насамперед від брехні... Я не довіряю керівництву Ірану... Я їм не довіряю особисто, їх словами. Я маю на увазі саме керівництво, я не про громадян Ірану говорю зараз", - сказав президент.

Він нагадав, що після падіння літака МАУ в 2020 році Іран заперечував свою причетність до його збиття і визнав її лише після того, як українські та іноземні фахівці оприлюднили відповідні докази.

Зеленський додав, що Іран досі не виплатив компенсації рідним загиблих у цій трагедії.

Глава держави зазначив, що зараз Іран так само заперечує поставки ракет і безпілотників для Росії, незважаючи на наявні докази.

"Багато разів вони публічно говорили, що нічого не передавали... Все це брехня, тому що вони вбивають наших людей... І ми зараз бачимо сотні ударів по Україні, по цивільній інфраструктурі... і відключення нашої енергетики, щоб люди не пережили цю зиму... Тому про яку довіру говорити? Іран постачає їм дрони, постачає їм вбивства українців. Це їхня домовленість за криваві гроші...", - зазначив він.

Постачання іранського озброєння РФ

Нагадаємо, під час візиту іранської делегації до Москви Іран пообіцяв надати Росії додаткову партію ударних безпілотників і ракети класу "земля-земля".

У свою чергу, Іран відкидає всі звинувачення в постачанні Росії зброї для використання у війні проти України. Представник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані спростував інформацію про те, що Тегеран відправляє Москві зброю, включаючи військові безпілотники, для атак по українських містах. Також Канаані заявив про готовність Ірану до переговорів з Україною, щоб "спростувати звинувачення".

ЄС ввів санкції проти Ірану за поставки дронів Росії. Євросоюз заморозив активи трьох фізичних осіб і однієї установи, які відповідальні за постачання іранських дронів.

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