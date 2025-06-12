'Неприємно': Сибіга розкритикував 'деякі країни' за привітання до дня Росії

Конкретні країни не названо, але серед тих, хто публічно привітав Росію, був держсекретар США Марко Рубіо.

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Україна обурена привітаннями деяких країн з "днем Росії" / Колаж: Главред, фото: МЗС України, скріншот з YouTube

Ключові тези Сибіги:

Деякі країни публічно привітали Росію з національним святом

Такі привітання є неприпустимими

Країна-агресор не повинна отримувати жодних винагород

Деякі країни 12 червня публічно привітали Росію з її національним святом. Подібні жести на адресу держави-агресорки є неприпустимими. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив перед початком засідання у форматі "Веймар Плюс".

"Мені, як міністру воюючої країни, сьогодні вранці було особливо неприємно читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора, які публічно вітали Росію з національним святом. Не може бути жодного винагородження агресії. Не може бути жодного винагородження країни-агресора", - наголосив Сибіга. відео дня

Він також додав, що "має моральне право це озвучувати". За словами Сибіги, не може бути жодних спроб винагородження чи політичного вшанування країни-агресора, яка щодня порушує міжнародне право, вбиває цивільних та руйнує українські міста й села.

Два дні тому він разом із міністром оборони Литви Кястутісом Будрісом відвідав Херсон, що знаходиться всього за 13 кілометрів від лінії фронту. Там обидва дипломати на власні очі побачили наслідки російського терору та обстрілів мирного населення.

"Я на власні очі разом із литовським колегою побачив, що таке російський терор. Це відповідь Росії на всі мирні пропозиції - ескалація і посилення терору, спроба нас залякати", - зазначив Сибіга.

Глава МЗС України не назвав конкретних держав, однак варто зазначити, що, зокрема, державний секретар США Марко Рубіо раніше оприлюднив офіційне привітання з Днем Росії.

"Ми прагнемо завершити війну цього року. Тому так важливий тиск на агресора для досягнення перемир'я, яке відкриє шлях до подальших широких перемовин", - підкреслив Сибіга.

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Нагадаємо, 12 червня державний секретар США Марко Рубіо привітав росіян із Днем Росії та заявив про прагнення Америки до конструктивної взаємодії з РФ для досягнення міцного миру між Росією та Україною. Звернення опубліковане на сайті Держдепу США, де також наголошується на підтримці США російського народу та надії на зміцнення взаємовигідних відносин між країнами після встановлення миру.

Президент США Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо серйозно налаштовані на перемовини між Україною та Росією. Як заявила представниця Держдепу Теммі Брюс 1 червня, рішення ухвалять у межах раніше оголошеного Трампом двотижневого терміну.

Як повідомляв Главред, спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог підтримав зусилля Володимира Зеленського щодо миру і наголосив, що намагався донести це до Дональда Трампа. Він порівняв боротьбу України з війною за виживання США за часів Лінкольна.

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Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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