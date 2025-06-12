G7 готує потужний удар по нафтових доходах РФ: ЗМІ розкрили, що задумали лідери

Лідери G7 обговорюють зниження цінової межі для нафти з РФ до $45, попри відсутність чіткої позиції США.

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США можуть не підтримати нове обмеження, але це не критично / Колаж: Главред, фото: Главред

Коротко:

G7 планує знизити ціну на нафту РФ із $60 до $45

Саміт пройде 15–17 червня в Канаді

США поки не дали чіткої позиції щодо змін

Більшість країн "Великої сімки" (G7) підтримують ідею зниження максимальної ціни на російську нафту з поточних $60 до $45 за барель, навіть якщо США вирішать не приєднуватися до цієї ініціативи. Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Очікується, що питання перегляду цінового обмеження лідери G7 обговорять на саміті, який відбудеться 15–17 червня в Канаді. Нині Росія має змогу легально експортувати нафту на ринки ЄС та третіх країн, користуючись західними страховими послугами, за умови, що її ціна не перевищує $60 за барель.

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Обмеження було вперше погоджене наприкінці 2022 року. Воно мало на меті зберегти потік російської нафти на світовий ринок, але водночас обмежити прибутки Москви. Проте, як зазначає видання, із квітня ціна нафти марки Urals опустилася нижче встановленої межі, що зменшило актуальність чинного обмеження.

Згідно з інформацією Reuters, ініціативу зниження стелі активно підтримують європейські країни-члени G7. Серед прихильників також згадуються Канада, Велика Британія та, ймовірно, Японія.

"Серед європейських країн спостерігається прагнення знизити верхню межу ціни на нафту з 60 до 45 (доларів за барель). Є позитивні сигнали від Канади, Британії та, можливо, Японії. Ми будемо використовувати "Велику сімку", щоб спробувати залучити до цього процесу США", — зазначило одне з джерел Reuters.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Підтримка Вашингтона не є критично необхідною, оскільки Велика Британія має провідну роль у сфері морського страхування, а Євросоюз — значний вплив на світовий танкерний флот. Водночас позиція США важлива у контексті міжнародних доларових розрахунків і банківської інфраструктури.

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