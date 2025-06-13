У Будапешті розповіли свою версію шпигунського скандалу з Україною - ЗМІ

Коротко:
- У НАТО отримали звіт Угорщини про взаємне викриття та висилку шпигунів
- У Будапешті вважають, що "це була політично вмотивована реакція"
Розвідувальні служби НАТО отримали звіт Угорщини про взаємне викриття та висилку шпигунів між нею та Україною в травні. Про це повідомляє проєкт для розслідувальної журналістики VSquare з посиланням на джерела в секторі національної безпеки Угорщини 12 червня.
За інформацією джерел, мадярська сторона заявила, що Україна порушила протокол, оприлюднивши інформацію про арешти підозрюваних у шпигунстві замість непублічних дій. Тож Будапешт відповів аналогічно, розпорядившись вислати українських дипломатів за шпигунство та заарештувати українських цивільних осіб, які не мають дипломатичного імунітету, йдеться у звіті.
Як пише VSquare, "це була політично мотивована реакція".
Крім того, Угорщина у звіті для розвідслужб НАТО порадила звертатися з будь-якими питаннями щодо угорської шпигунської операції в Україні до військової служби національної безпеки Угорщини (KNBSZ).
Україна викрила угорських шпигунів
Раніше в СБУ повідомили про викриття агентурної мережі військової розвідки Угорщини в Україні.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оголосив про висилку з країни двох співробітників українського посольства, звинувативши їх у шпигунстві під дипломатичним прикриттям. Він також звинуватив Україну в антиугорській кампанії та дезінформації.
9 травня угорські силовики затримали в центрі Будапешта громадянина України, якого звинуватили в шпигунстві. Затриманим виявився колишній український дипломат Сергій Александров, який після завершення дипломатичної кар'єри відкрив у столиці Угорщини власний бізнес.
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