У Будапешті розповіли свою версію шпигунського скандалу з Україною - ЗМІ

Мадярська сторона заявила, що Україна порушила протокол, оприлюднивши інформацію про арешти підозрюваних у шпигунстві.

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У Будапешті розповіли свою версію шпигунського скандалу з Україною / колаж: Главред, фото: скріншот

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У НАТО отримали звіт Угорщини про взаємне викриття та висилку шпигунів

У Будапешті вважають, що "це була політично вмотивована реакція"

Розвідувальні служби НАТО отримали звіт Угорщини про взаємне викриття та висилку шпигунів між нею та Україною в травні. Про це повідомляє проєкт для розслідувальної журналістики VSquare з посиланням на джерела в секторі національної безпеки Угорщини 12 червня.

За інформацією джерел, мадярська сторона заявила, що Україна порушила протокол, оприлюднивши інформацію про арешти підозрюваних у шпигунстві замість непублічних дій. Тож Будапешт відповів аналогічно, розпорядившись вислати українських дипломатів за шпигунство та заарештувати українських цивільних осіб, які не мають дипломатичного імунітету, йдеться у звіті.

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Як пише VSquare, "це була політично мотивована реакція".

Крім того, Угорщина у звіті для розвідслужб НАТО порадила звертатися з будь-якими питаннями щодо угорської шпигунської операції в Україні до військової служби національної безпеки Угорщини (KNBSZ).

Україна викрила угорських шпигунів

Раніше в СБУ повідомили про викриття агентурної мережі військової розвідки Угорщини в Україні.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оголосив про висилку з країни двох співробітників українського посольства, звинувативши їх у шпигунстві під дипломатичним прикриттям. Він також звинуватив Україну в антиугорській кампанії та дезінформації.

9 травня угорські силовики затримали в центрі Будапешта громадянина України, якого звинуватили в шпигунстві. Затриманим виявився колишній український дипломат Сергій Александров, який після завершення дипломатичної кар'єри відкрив у столиці Угорщини власний бізнес.

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