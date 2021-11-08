"Змусимо Кремль заплатити високу ціну": Кулеба пригрозив Москві "чітким сигналом"

Міністр стверджує, що Україна і США єдині у протидії агресивним діям Москви.
Україна і США готуються до підписання нової хартії про стратегічне партнерство. У зв'язку з цим РФ знову почала провокації.
У відповідь на агресію Росії в новій Хартії про партнерство Україна і США на цьому тижні пошлють Москві чіткий сигнал і покажуть, що у Києва є союзники, які змусять російську владу заплатити високу ціну за свою поведінку, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
Міністр стверджує, що Росія продовжує провокувати Україну.
"У нас є потужні союзники і партнери, які готові, у разі розширення російської агресії, змусити Кремль заплатити високу ціну", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати розглядають співпрацю з Україною як наріжний камінь безпеки, демократії та прав людини в регіоні. Вашингтон залишається потужним союзником Києва в питаннях інтеграції держави в Північноатлантичний альянс, відновлення суверенітету і територіальної цілісності держави і побудови успішної демократичної України.
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