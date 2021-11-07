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"Шок-тест": Кулеба анонсував повний відрив України від РФ і Білорусі

7 листопада 2021, 14:26

Система країни вже перебудована відповідно до Третього енергетичного пакету ЄС, підкреслив Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба / Фото Reuters

Україна не піде на політичні поступки Росії заради отримання дешевого газу та електроенергії, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

За його словами, Україна не буде йти на компроміси, які стосуються європейських і євроатлантичних перспектив держави. З відповідною заявою голова він виступив у ході форуму Re: Open Zakarpattia.

Глава українського зовнішньополітичного відомства звернув увагу на те, що Україна "зайшла настільки далеко", що система країни вже перебудована відповідно до Третього енергетичного пакету ЄС.

Він упевнений в тому, що Росії буде складно змусити владу України щось робити, "тому що система працює вже за іншими правилами".

"Ми, незважаючи на всі труднощі, – не всередині країни, а навколо України, – йдемо до повної інтеграції України в електричну мережу Євросоюзу ENTSOI", – говорить глава МЗС.

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Кулеба додав, що це політичне рішення і цієї зими Україна повинна "пройти перший шок-тест, коли ми повинні повністю від'єднатися від Росії і Білорусі".

Імпорт електроенергії з Білорусі

Раніше повідомлялося, що Укренерго викупило право імпортувати електроенергію у листопаді, на якому відповідні потужності викупила державна компанія Енергоатом.

НАЕК Енергоатом викупив перетин для імпорту з Білорусі в листопаді потужністю 885 з 900 МВт.

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