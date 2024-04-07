Заморозка $300 млрд режиму Путіна: у Зеленського сказали, чи дадуть їх на зброю ЗСУ

Сполучені Штати і деякі країни Глобального Півдня дотримуються різної позиції щодо конфіскованих у агресора Росії коштів, сказали в Офісі президента.

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США взяли на себе лідерство в питанні передачі Україні грошей режиму Путіна - ОП / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Доходи від заморожених активів Росії в країнах ЄС, найімовірніше, будуть спрямовані не на фінансування озброєнь для України, а на бюджет або відновлення. Зрушення в обговоренні рішення щодо застосування заморожених російських $300 млрд очікуються після саміту Великої сімки. Про це заявив радник глави Офісу президента Владислав Власюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів, що кошти РФ, які в Європі, навряд чи підуть на фінансування військової допомоги Україні.

"Доходи від розміщених активів, це 7-8 млрд доларів на рік у Європейській зоні, які Росія генерує з розміщених у Європейському союзі коштів, я думаю, реалістично казати, що ці кошти будуть використовуватися або на пряму допомогу бюджету, або на відновлення. Але навряд чи на зброю. Утім, ця пропозиція теж розглядається", - вважає чиновник. відео дня

Також радник керівника ОП сказав, що основна сума завірених суверенних активів Росії - понад 300 мільярдів доларів США - це вже інша дискусія. У канцелярії глави держави очікують просування з цього питання після найближчого саміту Великої сімки.

"Тут є різні позиції різних держав. Останні півроку ми так відчуваємо, що лідерство взяли США за цей трек. Деякі країни, особливо країни Глобального Півдня, висловлюють певні застереження щодо конфіскації суверенних активів, мовляв, це призведе до ще більшої кризи у відносинах із Росією", - наголосив Владислав Власюк.

Конфісковані активи РФ Група Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) на вимогу керівництва Великої Сімки робила мепінг активів. У вересні 2023 року вони написали, що вони нарахували $280 млрд конфіскованих активів. Однак були оцінки і в $370 млрд. Ці оцінки включали, як суверенні активи Центробанку РФ, так і знерухомлені гроші російських підприємств і олігархів, які перебувають під західними санкціями.

Передача Україні заморожених активів Росії - головні новини

Захід заморозив 300$ млрд режиму Путіна, Україна з цих грошей може отримати лише відсоток, сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков. За його словами, грошові кошти можуть передати, ймовірно, у 2025 році.

У Путіна "помахали ручкою" своїм $300 млрд на Заході, зазначили журналісти Reuters. Москва подаватиме позови, але не вірить у позитивний результат. До того ж західний світ не бачить ризиків за підсумками такого рішення.

Президент Володимир Зеленський пояснив, чому країни Заходу не поспішають передавати Україні заморожені гроші РФ. Як пояснив глава держави, ці гроші приносять їм прибуток і дають відсоток.

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