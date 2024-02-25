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Доля заморожених активів Росії: лідери "G7" звернулись із важливою заявою

Юрій Берендій
25 лютого 2024, 07:41
Лідери "Великої сімки" наголосили на тому, що головним пріоритетом для них залишається відновлення та реконструкція України.
Доля заморожених активів Росії: лідери 'G7' звернулись із важливою заявою
"Большая семерка" опубликовали заявление по блокированию российских активов / Колаж Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Країни "Групи семи" підтвердили свою готовність утримувати активи Росії у своїх юрисдикціях замороженими до завершення повномасштабної війни РФ проти України. Про це йдеться в опублікованій заяві країн G7.

Це рішення G7 було ухвалено після зустрічі лідерів країн групи з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Ми залишаємось переконаними, що можемо забезпечити перемогу народу України у боротьбі за своє майбутнє та допомогти створити всеосяжний, справедливий та міцний мир", – сказано у заяві.

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Лідери країн G7 висловили підтримку рішенню ЄС про створення механізму зберігання надприбутків від доходів, отриманих з російських активів, і закликають до подальших заходів, щоб дозволити використання цих коштів відповідно до чинних договірних зобов'язань і законодавства.

"Ми допоможемо Україні задовольнити її термінові потреби у фінансуванні, а також допоможемо іншим вразливим країнам, які серйозно постраждали від наслідків російської війни. Ми рішуче вітаємо схвалення фінансування України ЄС на суму 50 мільярдів євро. Ми також вітаємо додаткову економічну підтримку, яку схвалили інші країни, оскільки ми прагнемо закрити дефіцит фінансування України", – заявили у G7.

Лідери країн G7 наголосили, що реконструкція України, починаючи з швидкого відновлення, залишається головним пріоритетом.

"На додачу до успішної японо-української конференції зі сприяння економічному зростанню та реконструкції ми з нетерпінням очікуємо на конференції з відновлення України, які пройдуть у Берліні у 2024 році та у Римі у 2025 році", – зазначила група.

Країни "Великої сімки" заявили, що ніколи не визнають псевдовиборів, які планує провести Росія на окупованих територіях України навесні.

"Росія не повинна зруйнувати економіку України, щоб компенсувати свої невдачі на полі бою. Ми допоможемо Україні задовольнити її нагальні потреби у фінансуванні, а також надамо допомогу іншим вразливим країнам, які серйозно постраждали від наслідків російської війни", — йдеться у документі.

Також країни "Великої сімки" закликали до затвердження додаткової підтримки для збалансування бюджету України до 2024 року. Вони підкреслили, що посилюють безпекову допомогу Україні та розширюють свої можливості у виробництві та поставках, щоб надати допомогу українському народу.

У заяві також зазначено, що країни G7 ніколи не визнають ні минулих, ні майбутніх "виборів", проведених Росією на окупованих територіях України, а також їхніх "результатів".

"Заявлений намір росії провести голосування на президентських виборах в (окупованих — ред.) українських регіонах є кричущим порушенням суверенітету України", — вказано у документі.

Що таке G7

G7 - дослівно Група Семи (англ. Group of Seven, у минулому G6 (Група Шести) та G8 (Група Восьми) — міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада).

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 24 лютого Україна уклала безпекові угоди з Італією і Канадою. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму каналі в Telegram.

Раніше, 16 лютого, президент України разом з президентом Франції підписали угоду про гарантії безпеки для України.

Також, Володимир Зеленський затвердив склад делегації, яка братиме участь у переговорах щодо гарантій безпеки для України.

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