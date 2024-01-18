У Путіна "помахали ручкою" своїм $300 млрд на Заході: у Reuters дізналися деталі

Для країн Заходу, які передадуть активи агресора Росії Україні, немає жодних фінансових ризиків, вважають аналітики агентств Moody's і S&P Global.

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У Путіна чекають на конфіскацію 300 мільярдів доларів на Заході на користь України - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

У Кремлі фактично вже попрощалися з активами у розмірі 300 мільярдів доларів, які були заморожені після повномасштабного нападу Росії на Україну. Російська влада подаватиме позови, але сама не вірить у позитивний для Москви результат. До того ж на Заході вважають, що жодних ризиків для країн за підсумками ухваленого рішення не буде.

Як повідомляє Reuters, Москва, загалом, змирилася з тим, що заморожені активи на Заході будуть втрачені.

"У глибині душі всі вже попрощалися з резервами. Звичайно, буде (юридичний процес). Це свого роду ритуал", - розповіло журналістам одне з джерел, яке знайоме з позицією уряду РФ і Центробанку. відео дня

Друге джерело дотримується аналогічної точки зору -М осква фактично змириться, оскільки країни Європи поступляться тиску США.

Третє джерело сказало, що Росії не вдасться запобігти конфіскації своїх активів, проте у відповідь Кремль може привласнити Західні активи на території своєї країни і розірвати відносини з "недружніми державами".

Ризиків для країн Заходу не буде

Аналітики кредитно-рейтингових агентств Moody's і S&P Global дійшли висновку, згідно з яким країни, чиї суверенні облігації були куплені РФ, не будуть вважатися дефолтними в тому випадку, якщо буде ухвалено рішення про конфіскацію російських 300 мільярдів доларів.

Фахівці не згодні з російським Центробанком, який вважає, що Франція, Німеччина, Великобританія та інші держави зіткнуться з ситуацією, якщо конфіскують активи Росії.

"Наші рейтинги зазвичай не відображають міркування, специфічні для власників облігацій, тому ми не будемо розглядати цей сценарій як дефолт для цих країн", - підкреслив старший віце-президент Moody's Investors Service Торстен Нестманн.

Конфіскація активів РФ на Заході на користь України

Восени державний секретар США Ентоні Блінкен говорив, що Захід шукає спосіб передати Україні 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. За словами дипломата, Москва повинна бути покарана, інакше буде небезпечний прецедент, який буде сигналом іншим агресорам.

Президент Володимир Зеленський 6 січня закликав Захід до передачі Україні $ 300 млрд активів РФ. Український гарант вважає, що такий крок з боку країн-партнерів стане болючим для Москви ударом.

Білий дім підтримав конфіскацію заморожених активів Росії, які повинні піти на відновлення України. Згідно з даними Bloomberg, адміністрація Байдена хоче узгодити план з Європою, де зберігаються близько 200 мільярдів російських грошових коштів.

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