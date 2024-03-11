Захід заморозив 300$ млрд режиму Путіна: коли Україна отримає гроші

Західний світ активно обговорює передачу хоча б відсотків тих російських коштів, які були заморожені, сказав віцепрем'єр Олександр Кубраков.

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Україна отримає частину від конфіскованих активів Росії цього або наступного року - Кубраков / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

На Заході активно обговорюють передачу Україні хоча б відсотків із заморожених активів агресора Росії. У кращому разі Київ отримає гроші 2024 року, проте більш реально, що їх дадуть уже 2025-го. Про це заявив віцепрем'єр із відновлення - міністр із розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

В інтерв'ю РБК-Україна він розповів про те, що поточного року рішення щодо активів Росії будуть ухвалені на рівні законодавства країн-партнерів.

"Є позиція США, є позиція ЄС - вони трохи відрізняються. Але точно можна сказати, що цього року рішення щодо використання заморожених російських активів будуть ухвалені на рівні відповідного законодавства країн-партнерів. Це вже ми бачимо, що це відбувається", - сказав міністр. відео дня

Також він додав, що на кошти можна розраховувати, в кращому випадку і хоча б частково, наприкінці цього року. Реально - вже 2025 року.

Замороження активів Росії на Заході та передача їх Україні

Президент Володимир Зеленський закликав Захід передати Україні 300 мільярдів доларів заморожених активів Росії. На думку гаранта, подібний крок країн-партнерів буде болючим для Москви ударом.

США підтримали конфіскацію заморожених активів Росії, написали журналісти Bloomberg. Адміністрація Байдена має намір узгодити з Європою, де зберігаються близько 200 мільярдів російських грошей, план передачі цих коштів Україні.

У Путіна "помахали ручкою" своїм $300 млрд на Заході, йдеться в матеріалі Reuters. У Москві розуміють, що кошти будуть заморожені, а експерти не бачать ризиків для країн західного світу в цій ситуації.

Конфісковані активи РФ Група Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) на вимогу керівництва Великої Сімки робила мепінг активів. У вересні 2023 року вони написали, що вони нарахували $280 млрд конфіскованих активів. Однак були оцінки і в $370 млрд. Ці оцінки включали, як суверенні активи Центробанку РФ, так і знерухомлені гроші російських підприємств і олігархів, які перебувають під західними санкціями.

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