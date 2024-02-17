Одна з країн отримає конфісковані російські активи для України найближчим часом.

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Україна вперше отримає конфісковані активи Росії / колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels

Сполучені штати Америки переведуть Естонії близько 500 тисяч доларів конфіскованих російських активів на користь України. Цей переказ стане першим переказом російських конфіскованих активів через третю країну для допомоги Україні. Про це повідомили в міністерствах юстиції США та Естонії, пише Бабель.

Повідомляється, що ці кошти були конфісковані у справі про незаконну мережу закупівель - у Росію намагалися експортувати верстат американського виробництва, який міг допомогти у військовій сфері.

На щастя, верстат до Росії не потрапив, а громадянин Латвії, підозрюваний у цій справі, визнав себе винним у порушенні експортних законів і правил США 14 лютого.

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Конфісковані кошти переведуть Естонії, оскільки зараз їх не можуть напряму передати Україні. Естонія, своєю чергою, зобов'язується використати їх для проєкту відновлення української електромережі.

"Цей крок до справедливості та відновлення прокладає новий шлях у боротьбі з невпинною жорстокістю Росії. Міністерство юстиції продовжить шукати рішення, щоб український народ міг відновлюватися", - повідомила заступник генерального прокурора США Ліза Монако.

Активи Росії

Як повідомляв Главред, 22 січня міністри закордонних справ Європейського Союзу ухвалили рішення про податок на заморожені російські активи, який збираються направляти на фіндопомогу Україні через спеціальний фонд.

Також прес-аташе МЗС Росії Марія Захарова назвала "економічною ескалацією" і "бандитизмом" обговорення країнами Європи можливої конфіскації російських активів на допомогу Україні.

При цьому, 12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання доходів від заморожених російських активів на території ЄС на користь України. Рада ухвалила рішення і постанову, яка роз'яснює зобов'язання центральних депозитаріїв цінних паперів, що тримають заморожені дією санкцій активи і резерви Центрального банку Росії (ЦБ РФ).

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