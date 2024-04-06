Допомога від США та заморожені активи РФ: Зеленский розказав жорстку правду про допомогу

Президент України натякнув на те, що західним партнерам невигідно передавати Україні конфісковані російські активи.

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Зеленский розказав жорстку правду про допомогу від США та ЄС / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

США призупинили військову допомогу, яка так необхідна Україні. Президент України Володимир Зеленський запропонував вихід і зазначив, що держава готова брати цю допомогу навіть у кредит. Про це він заявив в інтерв'ю телемарафону "Єдині новини".

"Розглядається дуже багато варіантів. Один сенатор нещодавно був. І він каже: "А ти погодишся на кредитні гроші? Якщо, наприклад, скажуть, що гроші кредитні, або ти не отримаєш?" Я відповів: "А для чого ці вибори, якщо немає вибору? Ми погодимося на будь-який варіант". Я вам скажу більше, якби ви запропонували дати пакет у кредит сьогодні, або безкоштовно все через рік, то ми сказали б тільки сьогодні. Тут немає жодного вибору. Ми хочемо вижити та перемогти. Ми це намагаємося робити різними шляхами", – сказав Зеленський.

Передача Україні заморожених активів

Президент також дуже жорстко висловився щодо передачі Україні заморожених російських активів. Зеленський незадоволений діями західних партнерів, які лише говорять про це, але так досі і не передали Україні кошти.

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"Коли британці кажуть, давайте дамо українцям усі ці заморожені активи. Це сотні мільярдів доларів. Чудово, ми їм дуже вдячні. Але давайте, щоб це не було просто публічним сигналом, давайте це зробимо. Просто дуже конкретно – та чи інша держава ЄС, особливо Бельгія, там 250 мільярдів заморожено, Британія, у них є ці гроші. Просто хай візьмуть ці гроші та передадуть. Взяти всі гроші та передати Україні", – сказав Зеленський.

Якби Україна отримала ці кошти, то їх можна було б витратити на розвиток вітчизняного виробництва. Зеленський обурений тим, чому насправді партнери не хочуть вже зараз віддавати Україні ці російські гроші.

"Заморожені активи іноді держави не хочуть передати, тому що гроші там, вони працюють, це як депозит у банку. Воно лежить і дає відсоток. А якщо воно буде лежати не там, а у нас, то воно не буде давати відсоток", – пояснив Зеленський.

Конфісковані активи РФ Група Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) на вимогу керівництва Великої Сімки робила мепінг активів. У вересні 2023 року вони написали, що вони нарахували $280 млрд конфіскованих активів. Однак були оцінки і в $370 млрд. Ці оцінки включали, як суверенні активи Центробанку РФ, так і знерухомлені гроші російських підприємств і олігархів, які перебувають під західними санкціями.

Військова допомога від США Україні - останні новини

США не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні з осені 2023 року. Це пов'язано з розбіжностями між республіканцями та демократами щодо питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакета з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Президент США Байден публічно чинив тиск на республіканців у Палаті представників, щоб вони ухвалили пакет допомоги Україні.

Президент України Володимир Зеленський також лобіював республіканців. Зокрема, у нього відбулася телефонна розмова з Майком Джонсоном, у якій він змалював, наскільки важливий пакет допомоги для України.

Палата представників Конгресу США повернеться з канікул 9 квітня і, ймовірно, розгляне законопроект про військову допомогу Україні. Документ може містити "деякі важливі нововведення".

Як пише The Hill, спікер Палати представників Майк Джонсон заявив про можливість надання кредиту Україні. За його словами, ця ідея набула популярності, як спосіб підтримати Україну в такий спосіб, який міг би пом'якшити побоювання консерваторів з приводу надання додаткової допомоги.

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