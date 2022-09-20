У Держдумі РФ вибухнули погрозами Німеччині і Британії – пропонують вдарити по них ядерною зброєю/ Reuters, Telegram

Депутат Державної думи РФ Андрій Гурульов запропонував вдарити ядерною зброєю по території Німеччини і Великої Британії. Він сказав, що ціллю російської ядерної зброї є нібито не Україна, а інші держави.

Такими заявами депутат Держдуми вибухнув, виступаючи у програмі російського пропагандиста Володимира Соловйова. Після участі у програмі на телебаченні країни-агресорки він виклав тези своєї "промови" у Telegram.

Гурульов почав засипати звинуваченнями США, Німеччину та інші держави, які допомагають Україні зброєю для боротьби з російськими загарбниками. При цьому він висловився про те, що на Заході лунають заяви про можливі наслідки для РФ, якщо вона застосує ядерну зброю.

Російський депутат одразу почав сипати погрозами у бік західних держав. Він навіть висловив свої нездійсненні мрії, що, мовляв, по Україні Росія не битиме ядерною зброєю, бо "нам ще там жити". І після цього почав шантажувати інші країни, що нібито в РФ там є "реальні цілі для удару".

"Задоволений, ситий німецький бюргер, у якого вже починає мерзнути дупа, має чітко розуміти, що якщо по Берліну буде завдано удару, то це спричинить повний хаос у всій державі і його смерть", – помріяв депутат країни-агресорки.

Однією з "реальних цілей", по яких РФ начебто може вдарити ядерною зброєю, авіабаза Рамштайн, каже Гурульов. І при цьому уточняє, що нібито Росія матиме право застосовувати "ядерку", якщо для неї "існуватиме реальна загроза".

"Це авіабаза Рамштайн у Німеччині, ціль, звичайно, жирна, але не найтерміновіша… Якщо для території РФ виникне реальна загроза, то ми повноправні ядерну зброю застосувати", – висловив свої думки Гурульов.

Також він засипав подібними погрозами і Велику Британію, зазначивши, нібито Росія може "миттєво знекровити" 245 розміщених у Британії ядерних зарядів, якщо "підходити до цього з розумом".

Ядерна загроза з боку РФ

Раніше українська розвідка зазначала, що у країні-агресорці РФ постійно проводяться навчання з розгортання і підготовки до удару з ядерної зброї. У країни-агресорки Росії є чимало носіїв ядерної зброї, кажуть в ГУР Міноборони України.

При цьому в РФ висловилися щодо того, коли вони можуть застосувати ядерну зброю. Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв перерахував 4 підстави для застосування такої зброї:

старт ядерних ракет противника,

застосування ним ядерної зброї,

нанесення удару по критичній інфраструктурі, яка управляє ядерною зброєю,

інші дії, які загрожують існуванню Росії.

Генерал-лейтенант запасу та ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко зазначає, що ситуація з можливим застосуванням російським диктатором Путіним ядерної зброї у війні проти України як і раніше залишається неоднозначною. Він наголосив, що західні розвідки як і раніше відстежують ядерні арсенали і можливості РФ.

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