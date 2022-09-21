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Якщо РФ застосує ядерну зброю в Україні, її Чорноморський флот знищать - генерал США

21 вересня 2022, 20:55

Відповідь на ядерний тероризм РФ може бути нищівною, підкреслив Бен Ходжес.

Ядерна ракета, запуск
У США відповіли на ядерний шантаж РФ / Reuters

Загрозу президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю в Україні прокоментував колишній командувач американськими військами в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Він сказав, що відповідь на ядерний тероризм РФ може бути нищівною для режиму Путіна, пише The Daily Mail.

За його словами, не обов'язково відповідь буде ядерною. Не виключено, що Збройні сили США знищать російський Чорноморський флот або кримські військові бази.

Американський генерал упевнений в тому, що Путін цілком усвідомлює те, що на ядерний удар з боку РФ піде нищівна відповідь.

"Можливо, відповідь США буде не ядерною, але досить руйнівною, наприклад для знищення Чорноморського флоту РФ або російських баз в Криму. Тому я вважаю, що Путін і його оточення не хочуть прямого зіткнення з США", - додав Ходжес.

Ядерний шантаж Путіна

Нагадаємо, раніше Путін знову вибухнув погрозами про можливе застосування ядерної зброї. Він намагається всіх переконати в тому, що проти РФ нібито воює "колективний Захід". Про це він заявив під час свого відеозвернення.

Путін цинічно заявляє, що нібито Захід "влаштував ядерний шантаж" Росії. Він додав, що для захисту РФ будуть "використовувати всі наявні у себе кошти".

Читайте ще:

ядерна зброя Бен Ходжес війна Росії та України
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