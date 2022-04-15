Ядерна зброя - останній хід Путіна: у МВС пояснили заяви з Росії

Немає сигналів, що вказують на підготовку Путіна до застосування ядерної зброї - МВС / Reuters

Загроза Росії застосуванням ядерної зброї є одним з етапів інформаційної війни проти України. Такий вид озброєнь - останній інструмент Кремля, тому російська влада розганяє страхи ядерної атаки на всіх фронтах. Наразі немає сигналів, які вказували б на підготовку до ядерної війни. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Під час телемарафону він розповів про те, що головним козирем правлячого у Росії режиму є ядерна зброя. Саме тому вони весь час розганяють страхи з приводу його застосування.

читайте також"Пацан закосив справи і хоче ядерною зброєю бахнути": Арестович заявив про привід поразки Путіна"Їх головний козир - ядерна зброя, тому вони розганяють ці страхи на всіх фронтах. Ми повинні розуміти, що це останній козир Путіна", - зазначив чиновник.

За його словами, дії Москви розраховані, скоріше, на підняття ставок в інформаційній війні. Наразі нічого не вказує на підготовку росіян до ядерної атаки.

"Наразі на нас йде інформаційна атака і спроба ще раз підняти ставки в інформаційній війні. Наразі нічого не показує, що вони готуються до ядерної атаки", - підкреслив Вадим Денисенко.

Загроза застосування Росією ядерного удару

Президент України Володимир Зеленський раніше сказав про те, що Росія навряд чи піде на застосування ядерної зброї. Як вважає гарант, російське керівництво любить життя і не готове йти на подібні ризики. У той час, коли у випадку ядерного удару влада може втратити все.

Полковник служби безпеки України Михайло Притула вважає, що Росія розглядає можливість нанесення ядерного удару по Києву. На думку військового, одну з ракет вже націлено на столицю. Москва вивчає можливості запуску такого сценарію.

Керівник Bellingcat Христо Грозєв заявив, що Путін навряд чи віддасть наказ застосування ядерної зброї, тому що він не впевнений в реалізації свого рішення. Причому велика кількість офіцерів не підтримує політику Кремля.

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