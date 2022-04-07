"Армія рабів, але з ядерною зброєю": військовий пояснив, чи розширить РФ війну за межі України

Військовий пояснив, чи розширить РФ війну за межі України/ Reuters

У Росії недостатньо ресурсів, щоб розширити війну на ще хоча б одну країну поза Україною. У країни-агресорки замало сил, щоб вести наземні операції.

Тому варіант, що Кремль наважиться вийти зі своєю агресію на більші масштаби і спробувати захопити якусь країну поза Україною, малоймовірний. Про це заявив український волонтер, блогер і військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов в інтерв’ю Главреду.

"На здійснення будь-яких сухопутних операцій або вторгнення російських військ, наприклад, у Литву, Латвію, Естонію або Польщу, у Росії недостатньо сил. Зараз це взагалі неможливо. Вона не зможе завоювати Україну і піти далі – на це у Росії немає ніяких ресурсів. Немає у неї ресурсів і для війни з Японією за Курильські острови. А вже тим більше немає у неї ресурсів для війни з США", – зазначив Касьянов.

Українські війська героїчно протистоять російським окупантам. ЗСУ уже показали, що армія РФ взагалі небоєздатна. Військовий наголосив, що російська армія – це "армія рабів, "совка", просто механізована громада, орда".

Проте в Росії є ядерна зброя. І якщо почнеться третя світова війна, країна-агресорка може її застосувати. Ресурсів ядерної зброї Кремлю вистачить, щоб знищити всю земну кулю кілька разів, і російська владна верхівка постійно цим хвалиться. Чи піде на такий крок РФ, прямо залежить від психічного стану Путіна, вважає український волонтер і військовий.

"Завжди радянські і американські керівники дуже трепетно ставилися до можливості початку ядерної війни і намагалися знизити градус, щоб уникнути цього. Плюс ніхто ніколи не приймав рішення одноосібно, завжди були Політбюро, де засідали якісь старці... У Росії ж один диктатор, псих, що сидить у бункері і цілком може натиснути на ядерну кнопку", – каже Касьянов.

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"В даному випадку світ нічого не може з цим вдіяти, крім як вбити цю тварюку. Ніяких інших варіантів, здатних знизити ступінь загрози, немає", – підсумував український військовий.

Раніше повідомлялося, що росіяни з перших днів окупації селища Бородянка під Києвом розстрілювали там мирних мешканців і житлові будинки. Населений пункт зруйнований майже повністю. Особливо це стосується багатоповерхівок. Орки бомбили будинки і забороняли діставати людей з-під завалів.

Також у США заявили, що війна, викликана вторгненням російських окупаційних військ на територію України, може затягнутися на кілька років. Про це сказав голова комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі.

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