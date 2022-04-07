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"Армія рабів, але з ядерною зброєю": військовий пояснив, чи розширить РФ війну за межі України

7 квітня 2022, 02:55

У РФ є мало ресурсів для сухопутних операцій, проте вона може застосувати ядерну зброю. Чи піде РФ на такий крок, напряму залежить від психічного стану Путіна.

Військовий пояснив, чи розширить РФ війну за межі України/ Reuters

У Росії недостатньо ресурсів, щоб розширити війну на ще хоча б одну країну поза Україною. У країни-агресорки замало сил, щоб вести наземні операції.

Тому варіант, що Кремль наважиться вийти зі своєю агресію на більші масштаби і спробувати захопити якусь країну поза Україною, малоймовірний. Про це заявив український волонтер, блогер і військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов в інтерв’ю Главреду.

"На здійснення будь-яких сухопутних операцій або вторгнення російських військ, наприклад, у Литву, Латвію, Естонію або Польщу, у Росії недостатньо сил. Зараз це взагалі неможливо. Вона не зможе завоювати Україну і піти далі – на це у Росії немає ніяких ресурсів. Немає у неї ресурсів і для війни з Японією за Курильські острови. А вже тим більше немає у неї ресурсів для війни з США", – зазначив Касьянов.

Українські війська героїчно протистоять російським окупантам. ЗСУ уже показали, що армія РФ взагалі небоєздатна. Військовий наголосив, що російська армія – це "армія рабів, "совка", просто механізована громада, орда".

Проте в Росії є ядерна зброя. І якщо почнеться третя світова війна, країна-агресорка може її застосувати. Ресурсів ядерної зброї Кремлю вистачить, щоб знищити всю земну кулю кілька разів, і російська владна верхівка постійно цим хвалиться. Чи піде на такий крок РФ, прямо залежить від психічного стану Путіна, вважає український волонтер і військовий.

"Завжди радянські і американські керівники дуже трепетно ставилися до можливості початку ядерної війни і намагалися знизити градус, щоб уникнути цього. Плюс ніхто ніколи не приймав рішення одноосібно, завжди були Політбюро, де засідали якісь старці... У Росії ж один диктатор, псих, що сидить у бункері і цілком може натиснути на ядерну кнопку", – каже Касьянов.

читайте такожТри докази того, що Росія бреше про звірства в БучіВін зазначив, що в РФ є ще кілька людей, від яких залежить застосування ядерної зброї, проте всі вони є "шістками" Путіна.

"В даному випадку світ нічого не може з цим вдіяти, крім як вбити цю тварюку. Ніяких інших варіантів, здатних знизити ступінь загрози, немає", – підсумував український військовий.

Раніше повідомлялося, що росіяни з перших днів окупації селища Бородянка під Києвом розстрілювали там мирних мешканців і житлові будинки. Населений пункт зруйнований майже повністю. Особливо це стосується багатоповерхівок. Орки бомбили будинки і забороняли діставати людей з-під завалів.

Також у США заявили, що війна, викликана вторгненням російських окупаційних військ на територію України, може затягнутися на кілька років. Про це сказав голова комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі.

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