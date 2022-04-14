Росія готується направити ядерну зброю на країни НАТО

Росія погрожує стягнути ядерну зброю в Балтику через розширення НАТО / Reuters

У разі вступу Швеції та Фінляндії у НАТО Росія може стягнути ядерну зброю в Балтику.

Зокрема, кораблі з відповідними ракетами, написав заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв у своєму Telegram.

За його словами, вступ Фінляндії і Швеції в Альянс означає, що у Росії стане більше офіційно зареєстрованих супротивників.

"Якщо Швеція і Фінляндія увійдуть до НАТО, протяжність сухопутних кордонів Альянсу з РФ зросте більш ніж удвічі. Природно, ці кордони доведеться зміцнювати. Серйозно посилити угруповання сухопутних сил і ППО, розгорнути суттєві Військово-морські сили в акваторії Фінської затоки. У такому випадку ні про який без'ядерний статус Балтики мова йти вже не зможе - баланс повинен бути відновлений", - написав Медведєв.

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Велика кількість російських офіцерів не підтримують політику Кремля. Ризик використання ядерного удару був високим через бажання Путіна втягнути у війну НАТО. Свою поразку він мав намір пояснити втручанням Альянсу.

Президент України Володимир Зеленський припустив, що Росія навряд чи застосує ядерну зброю. Гарант вважає, що керівництво РФ любить життя і не хоче віддавати владу. У той час як у разі ядерного удару російська влада втратить все.

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