"Я міцний хлопець, але...": про що шкодує президент Зеленський

Зеленський назвав свої головні помилки / president.gov.ua

Головна помилка президента України Володимира Зеленського в його президентстві - це довіра. Зокрема, це стосується кадрових призначень і людей, які його підвели. Про це він розповів, відповідаючи на запитання редактора "Кореспондента" Данила Кір'якова.

Глава України вважає, що свого часу йому потрібно було ризикувати. Але він пішов іншим шляхом.

Також своєю помилкою Зеленський вважає "спринтерство". Він каже, що все хотів зробити швидко. Крім того, йому потрібно було швидко купувати будинок.

"Мені треба було швидко купувати два будинки і ставити туди охорону. Щоб люди не думали, що мені хочеться. Мені, насправді, дуже важко. На той момент потрібно було діяти швидко", - сказав президент.

Крім того, Зеленський підкреслив, що робить багато помилок. Але непоправних серед них немає. Це він пояснив "своєю сутністю".

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"Я зробив помилку, але непоправних помилок не роблю. Я їх багато допускаю. Я по суті людина така", - зазначив глава України.

Крім того, Зеленський сказав, що завжди говорить правду, якою б вона не була. Особливо, якщо йому прикро за сказані в його бік слова.

"Я завжди кажу, якщо мені прикро. Я кажу: Ти ж мене не знаєш - сядь зі мною, проведи зі мною цей час, попрацюй", - додав Зеленський.

За його словами, йому дуже важко чути в свою сторону слово "негідник".

"Тільки покидьку все-одно, що про нього говорять. А мені ні" - запевнив Зеленський.

Підсумовуючи свою відповідь, він підкреслив, що йому часто буває боляче, а це говорить про те, "що він усвідомлює свої помилки і у нього є совість".