"Я міцний хлопець, але...": про що шкодує президент Зеленський

Володимир Зеленський назвав свої головні помилки на посаді президента.
Головна помилка президента України Володимира Зеленського в його президентстві - це довіра. Зокрема, це стосується кадрових призначень і людей, які його підвели. Про це він розповів, відповідаючи на запитання редактора "Кореспондента" Данила Кір'якова.
Глава України вважає, що свого часу йому потрібно було ризикувати. Але він пішов іншим шляхом.
Також своєю помилкою Зеленський вважає "спринтерство". Він каже, що все хотів зробити швидко. Крім того, йому потрібно було швидко купувати будинок.
"Мені треба було швидко купувати два будинки і ставити туди охорону. Щоб люди не думали, що мені хочеться. Мені, насправді, дуже важко. На той момент потрібно було діяти швидко", - сказав президент.
Крім того, Зеленський підкреслив, що робить багато помилок. Але непоправних серед них немає. Це він пояснив "своєю сутністю".
"Я зробив помилку, але непоправних помилок не роблю. Я їх багато допускаю. Я по суті людина така", - зазначив глава України.
Крім того, Зеленський сказав, що завжди говорить правду, якою б вона не була. Особливо, якщо йому прикро за сказані в його бік слова.
"Я завжди кажу, якщо мені прикро. Я кажу: Ти ж мене не знаєш - сядь зі мною, проведи зі мною цей час, попрацюй", - додав Зеленський.
За його словами, йому дуже важко чути в свою сторону слово "негідник".
"Тільки покидьку все-одно, що про нього говорять. А мені ні" - запевнив Зеленський.
Підсумовуючи свою відповідь, він підкреслив, що йому часто буває боляче, а це говорить про те, "що він усвідомлює свої помилки і у нього є совість".
Екватор Зеленського
У четвер, 26 листопада, президент України Володимир Зеленський проводить великий прес-марафон, приурочений до екватора його каденції на посаді глави держави. Ставити запитання Зеленському будуть представники понад 30 видань. Прес-секретар президента Сергій Нікіфоров говорив, що глава держави не боїться "незручних питань". Однак варто зазначити, що питання дійсно можуть бути незручними, адже спілкування з пресою відбувається на тлі "вагнергейта", енергетичної кризи і загрози військового вторгнення Росії в Україну.
"Вагнергейт" - в чому суть
Влітку 2020 року під Мінськом затримали 32 бойовиків російської приватної військової кампанії Вагнер, яка вважається підконтрольною Кремлю. Проте Росія свою причетність заперечувала.
Офіс генпрокурора України просив Білорусь передати найманців Києву і направив запит про видачу 28 осіб. Серед них-9 українців. Слідство встановило, що ці люди воювали на Донбасі у складі терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР". Проте офіційний Мінськ передав "вагнерівців" Росії.
17 листопада 2021 року журналісти Bellingcat і The Insider оприлюднили розслідування, в якому йшлося про те, що в Україні готувалася спецоперація під назвою "Авеню" із затримання найманців ПВК "Вагнер".
Bellingcat стверджує, що президенту Зеленському доповіли про підготовку до операції 15 червня 2020 року. Глава держави схвалив її проведення і попросив конкретний план, який був підготовлений і згодом затверджений тодішнім міністром оборони України Андрієм Тараном 1 липня того ж року.
Напередодні операції "Авеню", запланованої на 25 липня, представники спецслужб приїхали в офіс президента для останнього звіту з цього приводу. Але президент не зміг їх прийняти, оскільки був зайнятий.
У розслідуванні йдеться, що глава президентської адміністрації і права рука Зеленського Андрій Єрмак запропонував відкласти проведення спецоперації на тиждень, щоб не зірвати домовленості з Росією про перемир'я на Донбасі з 27 липня 2020 року.
18 листопада 2021 року журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи, що підтверджують той факт, що в Україні дійсно готувалася спецоперація "Авеню" із затримання найманців ПВК "Вагнер". Але її фінальний етап був перенесений за рішенням вищого військово-політичного керівництва. Незважаючи на те, що операція зірвалася, і Білорусь передала "вагнерівців" РФ, в Головному управлінні розвідки вирішили вважати операцію "Авеню" проведеною, а витрати на неї на суму в понад 700 тисяч гривень - "виправданими".
19 листопада 2021 року колишній голова Головного управління розвідки Василь Бурба підтвердив, що саме Єрмак від імені Глави держави дав вказівку перенести спецоперацію по "вагнерівцям".
В офісі президента цю інформацію заперечують. Мовляв, глава ОП"не міг навіть пробувати керувати розвідкою і тим більше якимись її оперативними заходами".
26 листопада в Державному бюро розслідувань повідомили, що слідство поки не має ніякого факту або докази причетності глави офісу президента Андрія Єрмака до зриву спецоперації. Але тим не менш Єрмака викличуть найближчими днями на доріс у справі "вагнерівців".
Енергетична криза в Україні
Незважаючи на заяви влади про готовність до опалювального сезону, в Україні утворився дефіцит енергетичних ресурсів, необхідних, в тому числі, для вироблення електрики. Це, серед іншого, пов'язано з різким збільшенням вартості газу, а також з нестачею вугілля, через що в країні простоює частина ТЕС.
Згідно з даними держкомпанії Укренерго, в Україні через нестачу вугілля не працюють 60% ТЕС. Потрібне навантаження виробляють тільки 3 блоки з 23 державних електростанцій.
Експерти кажуть, що ця зима може стати для України найскладнішою за всі роки незалежності. За їхніми прогнозами, цілком реальний повномасштабний енергокриз з аварійними відключеннями.
Ризик вторгнення Росії в Україну
В кінці жовтня американське видання The Washington Post опублікувало статтю, в якій говорилося про те, що на Заході фіксують перекидання російських військ до кордонів України. Пізніше журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна помітити російську військову техніку та персонал біля кордонів України. The New York Times писало, що Росія" не блефує " і готує вторгнення в Україну. При цьому залишилося зовсім небагато часу, щоб цьому запобігти.
Проте незважаючи на попередження західних країн в Міноборони України спростовували інформацію про концентрацію військ і військової техніки Росії біля українських кордонів. У відомстві говорили, що пересування військових підрозділів пов'язане з плановими заходами противника після завершення бойових навчань. Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данилов також запевняв, що ніякої концентрації військ Росії саме на кордоні зараз немає.
Лише через десять днів президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про те, що Росія стягує свої війська до українських кордонів. За його словами, українська армія готова дати відсіч.