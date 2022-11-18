"Що заважає припинити вогонь прямо зараз": Подоляк прокоментував можливі переговори з РФ

Подоляк прокоментував можливість переговорів з Росією / Колаж Офіс президента, Кремль

Росія продовжує тероризувати українців ракетними ударами. При цьому Кремль намагається посадити Україну за стіл переговорів, щоб домовитися нібито про припинення вогню. Однак РФ може припинити його вже зараз і для цього не потрібні навіть переговори. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що будь-які договори з Росією - це "угода з дияволом".

"До всіх любителів пограти в російську рулетку і укласти угоду з дияволом є одне питання. Ніхто не бачить українські ракети над російськими містами. Але всі бачать російські ракети, що атакують українців. Якщо Москва дійсно хоче "припинення вогню", що заважає їй припинити його прямо зараз?"- написав Подоляк.

Переговори між Україною та РФ

Президент Володимир Зеленський 4 жовтня вирішив офіційно поставити крапку в політичних перемовинах між Києвом і Москвою. Він впровадив рішення РНБО, яке передбачає, що Україна з Путіним ні про що не розмовлятиме. Указ глави української держави набув чинності з дня його опублікування.

Як зазначив український гарант, фейкові референдуми, які Росія провела на тимчасово захоплених територіях України, стали останньою краплею для української влади та остаточно перекреслили можливість діалогу з країною-агресором.

Водночас глава української держави підкреслив, що говорити про діалог з Росією можна, якщо вона піде з України та визнає, що зробила "жахливу помилку".

Західний портал Politico зазначає, що Білий дім на чолі з президентом Байденом підштовхнув президента України Володимира Зеленського до пом'якшення позиції з приводу того, що мирні переговори між Росією і Україною не можуть початися, поки диктатор Путін при владі.

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