Спека під Донецьком: ЗСУ вломили рашистам і відбили танковий прорив

Прорвати лінію оборони під Красногорівкою росіянам не вдалося. Українські військові не залишили позиції і прийняли бій.
Під Донецьком бійці Збройних сил України зупинили танковий прорив російських окупантів.
Підрозділ К2 Збройних сил України відбив танкову атаку, йдеться в матеріалі Громадського.
Українські захисники розповіли, що рашисти кинули в бій спочатку 4 танки. Потім взводний опорний пункт ЗСУ обстріляли 152-мм артилерією, мінометами, САУ і Рапірами. І вже після цього ворог пішов на повноцінний прорив, в якому брали участь 7 танків, серед них новітні Т-72Б3, 2 БМП і 3 БТР з піхотою.
Однак прорвати лінію оборони під Красногорівкою росіянам не вдалося. Українські військові не залишили позиції і прийняли бій. Зупинити ворога вдалося за 150 метрів до власних окопів.
Танки знищували всім, що було під рукою, від РПГ до NLAW. Оперативно долучилася і артилерія.
За підрахунками командира підрозділу К2, Героя України Кирила Вереса перших артударів українці завдали вже через 7 хвилин після початку бою. Незважаючи на серйозні пошкодження під час бою, ВОП українців продовжує стояти на обороні країни. Навіть посилив свої позиції.
Так, з підбитого російського танка Т-72Б3 в український окоп перемістився кулемет. Ворог прибрати свої танки з поля бою так і не зміг.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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