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Спека під Донецьком: ЗСУ вломили рашистам і відбили танковий прорив

25 квітня 2022, 23:17

Прорвати лінію оборони під Красногорівкою росіянам не вдалося. Українські військові не залишили позиції і прийняли бій.

російський танк
ЗСУ знищили танкову колону РФ / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Під Донецьком бійці Збройних сил України зупинили танковий прорив російських окупантів.

Підрозділ К2 Збройних сил України відбив танкову атаку, йдеться в матеріалі Громадського.

Українські захисники розповіли, що рашисти кинули в бій спочатку 4 танки. Потім взводний опорний пункт ЗСУ обстріляли 152-мм артилерією, мінометами, САУ і Рапірами. І вже після цього ворог пішов на повноцінний прорив, в якому брали участь 7 танків, серед них новітні Т-72Б3, 2 БМП і 3 БТР з піхотою.

Однак прорвати лінію оборони під Красногорівкою росіянам не вдалося. Українські військові не залишили позиції і прийняли бій. Зупинити ворога вдалося за 150 метрів до власних окопів.

Танки знищували всім, що було під рукою, від РПГ до NLAW. Оперативно долучилася і артилерія.

За підрахунками командира підрозділу К2, Героя України Кирила Вереса перших артударів українці завдали вже через 7 хвилин після початку бою. Незважаючи на серйозні пошкодження під час бою, ВОП українців продовжує стояти на обороні країни. Навіть посилив свої позиції.

Так, з підбитого російського танка Т-72Б3 в український окоп перемістився кулемет. Ворог прибрати свої танки з поля бою так і не зміг.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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