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Як працює український Бук ізсередини: ЗСУ показали, як збили російську "пташку" Су-34

26 квітня 2022, 07:14

Російський винищувач-бомбардувальник Су-34 перетворився на купу металу. Двоє російських льотчиків збитого літака встигли катапультуватися.

ЗРК Бук-М1
У ЗСУ показали бойову роботу наших захисників всередині Бук-М1 / Фото mil.in.ua, скріншот

Українські захисники показали, як працює зенітно-ракетний комплекс Бук-М1 ізсередини. Саме за допомогою цього ЗРК 25 квітня був збитий у Балаклійському районі Харківської області винищувач-бомбардувальник Су-34 російських окупантів.

Відео опублікував у Facebook спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

На кадрах видно, що, отримавши команду на знищення ворожої повітряної мети, військовий після слів "бачу" і "пуск" натиснув кнопку випуску ракети.

Через кілька секунд вона вилітає із ЗРК, а ще через деякий час видно вже падіння винищувача ЗС РФ. Після на околиці населеного пункту видно потужний вибух і стовп чорного диму. Судячи з відео, двоє російських льотчиків збитого винищувача катапультувалися.

Юрій Гнат зазначив, що на східному та південному напрямках окупанти напередодні здійснили кілька авіанальотів і, традиційно, втратили три літаки: Су-34, Су-35 і Су-30.

Захисники України також ліквідували три ворожих крилатих ракети і чотири безпілотники, ймовірно, Орлан-10.

ЗРК Бук-М1
ЗРК Бук-М1 призначений для знищення літаків, вертольотів, крилатих ракет / Фото mil.in.ua

Довідка. ЗРК Бук-М1 - це багатофункціональний високомобільний зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Остання модернізація ЗРК Бук-М1-2. Призначений для знищення літаків стратегічної та тактичної авіації, крилатих ракет, вертольотів та інших повітряних об'єктів (залежить від модернізації), передає mil.in.ua.

Зенітний ракетний комплекс може застосовуватися для протиповітряної оборони військ, військових об'єктів, важливих адміністративно-промислових та інших територій (центрів) при масованому застосуванні засобів повітряного нападу, а також може бути модулем тактичної ПРО.

Як повідомляв Главред, один з українських військових льотчиків здійснив героїчний вчинок на самому початку нападу російських окупантів. В ході атаки на ворожу колону його літак був підбитий, але український пілот зумів направити машину на окупантів.

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