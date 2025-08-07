Відбудеться важлива зустріч з представником Трампа і Європою: Зеленський розкрив деталі

Що каже Зеленський:
- Зеленський анонсував зустрічі з європейськими партнерами
- Віткофф візьме участь у засіданні безпекових радників
Президент України Володимир Зеленський анонсував зустрічі з європейськими партнерами. Сторони планують узгодити всі позиції, необхідні для закінчення війни та гарантування безпеки. Про це заявив президент у своєму зверненні.
"Також усіх об’єднує розуміння того, що війна Росії проти України – це війна у Європі й проти Європи. Всі рішення, які будуть ухвалюватись, щоб закінчити цю війну і щоб гарантувати безпеку, дійсно стосуються всієї Європи, а не когось одного. Тому голос Європи має впливати на процеси. І ми домовляємося з нашими європейськими лідерами і щодо наших розмов та наших зустрічей, щоб узгодити всі позиції, і також щодо роботи кожного з нас з іншими лідерами, щоб позиції Європи були захищені. Ми плануємо деякі зустрічі на континенті", - сказав Зеленський.
Дивіться відео зі зверненням Володимира Зеленського:
Він наголосив на тому, що всі ключові рішення в Росії ухвалює лише одна людина, яка дуже боїться американських санкцій. Якщо Путін хоче увійти в переговорний процес, Україна має бути частиною цього процесу.
"Формат зустрічей, зустрічей лідерів – це, зокрема, тристоронній формат. І ми про це вчора детально говорили – про кілька двосторонніх форматів, про тристоронній формат", - сказав президент.
Зеленський наголосив на тому, що сьогодні, 7 серпня, відбудеться розмова безпекових радників України та інших країн Європи. Там буде присутній представник президента США Дональда Трампа.
"Всі деталі обговорять. Нам потрібні справді скоординовані та максимально пропрацьовані підходи в дипломатії", - пояснив президент.
Перемовини Путіна та Трампа - що відомо
Як писав Главред, 6 серпня до Москви з візитом прибув спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф.
Після зустрічі Путіна і Віткоффа Трамп повідомив європейським лідерам телефоном, що хотів би незабаром - можливо, вже наступного тижня - зустрітися з Путіним.
Згодом помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що зустріч президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна відбудеться найближчими днями. Сторони розпочали її опрацювання.
