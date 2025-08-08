Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Трамп відкрито висловився про зустріч із Путіним: що ховається за його словами

Руслан Іваненко
8 серпня 2025, 00:00
166
Трамп висловив розчарування поведінкою Путіна та закликав до припинення бойових дій в Україні.
Трамп відкрито висловився про зустріч із Путіним: що ховається за його словами
Американський лідер відмовився від вимоги проведення зустрічі Путіна і Зеленського перед собою / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, скріншот

Коротко:

  • Трамп спростував вимогу, щоб Путін зустрівся з Зеленським перед ними.
  • Президент США не висував умову про зустріч Путіна із Зеленським
  • Дональд Трамп заявив, що не ставив умови про переговори між Путіним і Зеленським

Президент США Дональд Трамп прокоментував інформацію щодо можливого умови, за якою Володимир Путін мав би зустрітися з Володимиром Зеленським перед їхньою зустріччю. За словами Трампа, він не висував такої вимоги. Про це він заявив під час виступу в Овальному кабінеті Білого дому.

Позиція Трампа щодо дедлайнів і зустрічей

Трамп заперечив, що ставив умову про зустріч Путіна із Зеленським перед своїми переговорами. Щодо дедлайну для Путіна, він зазначив, що рішення залежить від самого російського лідера, і додав, що дуже розчарований поточною ситуацією.

відео дня

"Путін не зобов’язаний зустрічатися з Зеленським перед нашою спільною зустріччю", — заявив американський президент.

Війна в Україні

Щодо відмови Путіна від ідеї зустрічі з Зеленським, Трамп зазначив: "Я не знаю, я не чув. Вони хочуть зустрітися зі мною, а я зроблю все, що зможу, щоб зупинити вбивства. Минулого місяця вони втратили 14 тисяч людей. Вбитими. Я не люблю довго чекати. Гинуть українські та російські солдати, але й люди в містах, по яких летять ракети, вони втрачають по 35-40 осіб, це жахливо".

Експертна оцінка цілей Путіна

За оцінкою експертів, зокрема аналітиків і близьких до Путіна осіб, ключовою метою кремлівського лідера є не стільки територіальна експансія, скільки досягнення мирної угоди, яка б забезпечила реалізацію його політичних амбіцій.

Як зазначає The New York Times, Путін вважає, що особиста зустріч із президентом Трампом — найкращий спосіб просунутися до цієї мети та зміцнити свої позиції у війні проти України.

Водночас, експерти підкреслюють, що саме США мають найбільший вплив на подальший розвиток подій, а Путін свідомо намагається зберегти позитивні стосунки з Вашингтоном, незважаючи на ультиматуми та дедлайни, що їх висуває американський президент.

Перемовини Путіна та Трампа - що відомо

Як писав Главред, 6 серпня до Москви з візитом прибув спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф.

Також президент України Володимир Зеленський анонсував зустрічі з європейськими партнерами. Сторони планують узгодити всі позиції, необхідні для закінчення війни та гарантування безпеки.

Крім того, після зустрічі Путіна з посланцем США Стівом Віткоффом держсекретар Марко Рубіо повідомив, що Вашингтон краще розуміє умови, за яких Росія готова припинити війну. Однак немає ознак, що позиція Кремля змінилася. Путін наполягає, що цілі, оголошені в червні, залишаються незмінними.

Читайте також:

Про джерело: Білий дім

Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

перемир'я війна в Україні Дональд Трамп мирні переговори Переговори про припинення вогню
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Є п'ять сценаріїв: як завершиться війна в Україні

Є п'ять сценаріїв: як завершиться війна в Україні

01:04Війна
Віткофф розкрив деталі розмови з Путіним радникам з безпеки

Віткофф розкрив деталі розмови з Путіним радникам з безпеки

00:39Політика
Трамп відкрито висловився про зустріч із Путіним: що ховається за його словами

Трамп відкрито висловився про зустріч із Путіним: що ховається за його словами

00:00Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 7 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 7 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Життя круто зміниться: трьох знаків зодіаку чекає доленосний вибір 7 серпня

Життя круто зміниться: трьох знаків зодіаку чекає доленосний вибір 7 серпня

Гороскоп на завтра 8 серпня: Тельцям - яскравий момент, Стрільцям - прибуток

Гороскоп на завтра 8 серпня: Тельцям - яскравий момент, Стрільцям - прибуток

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

Масштабний наліт дронів на РФ: кілька регіонів трясло від вибухів, є пожежі

Китайський гороскоп на завтра 8 серпня: Козлам - образи, Собакам - приниження

Китайський гороскоп на завтра 8 серпня: Козлам - образи, Собакам - приниження

Останні новини

01:04

Є п'ять сценаріїв: як завершиться війна в Україні

00:39

Віткофф розкрив деталі розмови з Путіним радникам з безпеки

00:00

Трамп відкрито висловився про зустріч із Путіним: що ховається за його словами

07 серпня, четвер
23:22

Як завершиться війна в Україні: Сирський заговорив про перемогуВідео

23:08

Сторінки життя Миколи Леонтовича: що приховувала радянська влада

Обвал рубля, палацовий переворот і розвал: Новак – про процеси, які Трамп запускає в РосіїОбвал рубля, палацовий переворот і розвал: Новак – про процеси, які Трамп запускає в Росії
23:03

Кримінальні фільми на реальних подіях: топ-5 нових релізів

22:04

У Києві збільшилася кількість хворих на COVID-19: медики попередили про нову хвилю вірусу

21:57

Відбудеться важлива зустріч з представником Трампа і Європою: Зеленський розкрив деталіВідео

21:46

Дипломат розкрив сценарій: як РФ готує пастку для України, і це не лише переговори

Реклама
21:40

Що потрібно зробити у свій день народження жінкам, щоб притягнути успіх

21:19

В Індії призупиняють закупівлі нафти з РФ через Трампа - Bloomberg

21:17

"Артерію, сухожилля": Максима Галкіна збила машина в Латвії

21:15

Чому у магазинах немає круглих цін: експертка здивувала відповіддю

21:10

ЦПК Шабуніна звинувачують у конфлікті інтересів через роботу на підозрюваного у держзраді співробітника НАБУ

20:59

Українська ведуча публічно видала адресу Софії Ротару - деталі

20:52

Серпень не кінець сезону: дачник розповів, що посадити, щоб отримати врожай

20:25

Цифровий ТЦК і поліпшений контракт: у Міноборони розповіли про плани на півроку

19:41

Усик отримує ультиматум від WBO: що стоїть на кону

19:39

Чи повернуться біженці в Україну: демограф назвала три причини їхнього приїзду додому

19:15

Яке число на малюнку: лише геній зможе його прочитати

Реклама
19:10

Чому ніякої зустрічі у форматі Трамп-Зеленський-Путін не буде?Погляд

18:49

Спека відступає, йде похолодання: у яких областях влупить +9 градусів

18:47

Переговори Трампа і Путіна: ЗМІ розкрили, чому мир може залишатися далеким

18:31

Гурт Latexfauna представив саундтрек до пригодницького фільму "Троє"Відео

17:58

Від свіжого не відрізниш: шеф-кухар розповів, як реанімувати черствий хліб

17:58

Долар і євро різко обвалились в ціні: на скільки зросла гривня

17:49

Чому в неділю не можна рубати дрова: священник дав точне поясненняВідео

17:18

Велика проблема у серпні: чому огірки ростуть гачком та чим їх підгодувати

17:16

Кого потрібно запросити додому цього дня: важливі прикмети 8 серпня

17:00

США поставлять перед Китаєм питання: або ми, або Росія - Загородній

16:35

Історія машини, яка стала останньою для Цоя: чим їздив фронтмен гурту "Кіно"

16:34

Гороскоп Таро на завтра 8 серпня: Левам - розрив, Стрільцям - організувати зустріч

16:31

Скільки тварин на малюнку: лише одиниці зможуть назвати точну кількість

16:28

Забути про наліт і водний камінь можна назавжди: один засіб і ванна блистітиме

16:06

Як в Україні може закінчитися війна: у Канаді назвали три сценарії

16:02

Зустріч переверне життя цих 4 знаків зодіаку в серпні

16:01

Перший драфт погоджених домовленостей з Путіним: аналіз "жовтухи"Погляд

15:48

Помер футболіст "Зорі": стала відома шокуюча причина смерті

15:42

NYT: для Путіна зустріч із Трампом - ключ до досягнення цілей щодо України

15:36

Так дешево не коштували давно: в Україні знизилися ціни на популярний овоч

Реклама
15:30

Не варто викидати банку з-під кави: що з неї можна зробити – 4 геніально прості способи

15:28

Де відбудеться зустріч Путіна і Трампа: лідер Кремля назвав можливе місце

15:17

Сім доступних способів змусити штори у вітальні мати набагато дорожчий вигляд

15:09

Чому 8 серпня не можна важко працювати: яке церковне свято

15:05

Україна перейде на іншу монету: відомі терміни, коли копійка зникне

15:00

Трамп збирається розірвати нафтову зв'язку Китаю і РФ, США готуються до війни – ЗагороднійВідео

14:58

Замороження війни на 99 років: розкрито, які пропозиції США зробили РФ для миру

14:58

Який вигляд має мати Ані Лорак і що з нею зараз: про що мовчить зрадниця

14:55

Шикарна закуска, яка стане зіркою столу: швидкий рецепт смачних баклажанів

14:31

Єдинороги існують, але морські: чому їх не побачити в акваріумах

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
ПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти