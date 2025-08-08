Трамп відкрито висловився про зустріч із Путіним: що ховається за його словами

Трамп висловив розчарування поведінкою Путіна та закликав до припинення бойових дій в Україні.

Американський лідер відмовився від вимоги проведення зустрічі Путіна і Зеленського перед собою

Президент США Дональд Трамп прокоментував інформацію щодо можливого умови, за якою Володимир Путін мав би зустрітися з Володимиром Зеленським перед їхньою зустріччю. За словами Трампа, він не висував такої вимоги. Про це він заявив під час виступу в Овальному кабінеті Білого дому.

Позиція Трампа щодо дедлайнів і зустрічей

Трамп заперечив, що ставив умову про зустріч Путіна із Зеленським перед своїми переговорами. Щодо дедлайну для Путіна, він зазначив, що рішення залежить від самого російського лідера, і додав, що дуже розчарований поточною ситуацією.

"Путін не зобов’язаний зустрічатися з Зеленським перед нашою спільною зустріччю", — заявив американський президент.

Війна в Україні

Щодо відмови Путіна від ідеї зустрічі з Зеленським, Трамп зазначив: "Я не знаю, я не чув. Вони хочуть зустрітися зі мною, а я зроблю все, що зможу, щоб зупинити вбивства. Минулого місяця вони втратили 14 тисяч людей. Вбитими. Я не люблю довго чекати. Гинуть українські та російські солдати, але й люди в містах, по яких летять ракети, вони втрачають по 35-40 осіб, це жахливо".

Експертна оцінка цілей Путіна

За оцінкою експертів, зокрема аналітиків і близьких до Путіна осіб, ключовою метою кремлівського лідера є не стільки територіальна експансія, скільки досягнення мирної угоди, яка б забезпечила реалізацію його політичних амбіцій.

Як зазначає The New York Times, Путін вважає, що особиста зустріч із президентом Трампом — найкращий спосіб просунутися до цієї мети та зміцнити свої позиції у війні проти України.

Водночас, експерти підкреслюють, що саме США мають найбільший вплив на подальший розвиток подій, а Путін свідомо намагається зберегти позитивні стосунки з Вашингтоном, незважаючи на ультиматуми та дедлайни, що їх висуває американський президент.

Перемовини Путіна та Трампа - що відомо

Як писав Главред, 6 серпня до Москви з візитом прибув спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф.

Також президент України Володимир Зеленський анонсував зустрічі з європейськими партнерами. Сторони планують узгодити всі позиції, необхідні для закінчення війни та гарантування безпеки.

Крім того, після зустрічі Путіна з посланцем США Стівом Віткоффом держсекретар Марко Рубіо повідомив, що Вашингтон краще розуміє умови, за яких Росія готова припинити війну. Однак немає ознак, що позиція Кремля змінилася. Путін наполягає, що цілі, оголошені в червні, залишаються незмінними.

