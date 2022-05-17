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"Дуже красиво горять ЗРК ворогів": бійці ЗСУ розбили батарею зенітно-ракетного комплексу Бук

17 травня 2022, 18:57

Роботу виконали артилеристи Десантно-штурмових і Сухопутних військ України.

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ЗРК Бук російської армії після удару української артилерії / Скріншот відео Міноборони України

Українські артилеристи в боях з військами Росії знищили ворожу батарею зенітно-ракетного комплексу Бук. Роботу виконали воїни-артилеристи 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 4-ї окремої танкової бригади, 27-ї реактивної артилерійської бригади та фахівці Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова.

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, артилерією Десантно-штурмових і Сухопутних військ було розтрощено російську батарею зенітно-ракетного комплексу Бук.

читайте також"Диво" з СРСР та РФ розлітається в тріски: ЗСУ ударом з Javelin знищили танк ворога на ДонбасіНа відео, опублікованому відомством, зафіксовано, як військові артилеристи 95-ї окремої танкової бригади, 27-ї реактивної артилерійської бригади, а також фахівці Житомирського військового інституту імені С.П Короленка, розбили ЗРК Бук разом з особовим складом.

"Дуже добре палають ЗРК ворогів. Видовище, на яке можна дивитися вічно", - підкреслили в Міноборони.

ЗСУ розбивають військову техніку військ Росії в Україні

Сили оборони України у Луганській області в районі села Білогорівка на річці Сіверський Донець завдали нищівного удару по військових підрозділах окупантів Росії. Ворожі війська будували понтонну переправу, щоб пробратися на інший берег і реалізовувати плани щодо оточення ЗСУ. Однак за декілька днів боїв їм були нанесені серйозні втрати. Знищено понад 70 одиниць військової техніки РФ.

Журналіст Юрій Бутусов розповів про подвиг, який здійснили бійці ЗСУ 6-ї роти 92-ї бригади на Харківщині. Після початку військового вторгнення РФ 24 лютого вони вступили в бій з військами Росії у Старому Салтові. Вони потрапили в оточення, але вийшли переможцями. Вже наступного дня, 25 лютого, бійці відбили наступ загарбників на Харків. У окупантів було більше сил, ніж в українських військових, але вони зазнали поразки.

ЗСУ у Миколаївській області збили російський військових літак. Від нього залишилася тільки купа металобрухту. Вартість такого літака оцінюється в 50 мільйонів доларів.

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