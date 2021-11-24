ФРН дала обіцянку щодо Криму з Донбасом, а Київ вимагає удару по СП-2: деталі договору нової коаліції

Німеччина готова розвивати енергетичне партнерство з Україною - Кулеба / УНІАН

Офіційний Київ вітає укладення угоди в рамках створення нової правлячої коаліції у Німеччині. Україна схвалює в документі підтримку з боку Берліна в питаннях повернення окупованих Криму і Донбасу і розвиток енергетичного партнерства двох країн. При цьому Київ наполягає на тому, щоб новий німецький Кабмін зайняв більш принципову позицію щодо сертифікації Північного потоку-2. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Україна вітає схвалення нової коаліційної угоди у Німеччині. Для нас дуже важливо, що майбутній німецький уряд погодився з принциповою позицією України: текст коаліційної угоди вперше визнає важливість виділення України, Грузії та Молдови в рамках Східного партнерства і підтверджує підтримку України шляхом євроінтеграції", - повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву дипломата.

читайте такожКращий вихід - виведення військ з Криму і Донбасу: у Зеленського пригрозили Путіну ракетами на МосквуЗа словами глави МЗС, в угоді також зафіксована підтримка територіальної цілісності і суверенітету України. Така позиція вказує на намір Берліна продовжувати попередню лінію в рамках нормандського формату з врегулювання військового конфлікту Москви і Києва на Донбасі.

"Крім того, нова коаліційна угода чітко фіксує постійну підтримку з боку ФРН суверенітету і територіальної цілісності України. Це свідчить і про спадковість німецької політики щодо нормандського формату та зусиль з політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", - додав Кулеба.

Також він акцентував увагу на тому, що новий німецький уряд висуває Росії низку вимог. Берлін наполягає на припиненні Росією розхитування обстановки в Україні, порушень режиму перемир'я на Донбасі і зупинці окупації українського півострова Крим.

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Більш того, дипломат уточнив, що в угоді уряду є пункт про розвиток енергетичного партнерства з Україною. Такий крок має зміцнити співпрацю Києва та Берліна на багато років.

Однак Україна закликає Німеччину посилити позицію щодо російського газопроводу Північний потік-2. Сертифікація магістралі повинна відбутися суворо та в межах європейського законодавства.читайте такожЖорстка умова Німеччини щодо Північного потоку-2: у Путіна заявили, що Росія виконає всі вимоги

"У той же час ми закликаємо нову німецьку коаліцію до більш жорсткої позиції щодо "Північного потоку-2". Процес сертифікації проекту повинен повністю відповідати не тільки букві, а й духу європейського законодавства. Ми з нетерпінням очікуємо на призначення нового німецького уряду і бажаємо новій коаліції успіхів на благо Німеччини та Європи, що відповідає інтересам України", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Новий уряд Німеччини

Раніше стало відомо, що у Німеччині було підписано коаліційну угоду про створення нового уряду, який очолить лідер Соціал-демократичної партії Олаф Шольц. Міністерство закордонних справ очолить співголова Партії зелених Анналена Бербок, яка виступає з жорсткою критикою газопроводу Північний потік-2. Крім цього,"зелені" повинні отримати ще 4 міністерських портфеля.

Призупинення сертифікації газопроводу Північний потік-2

Федеральне мережеве агентство Німеччини (німецький регулятор, - ред.) вирішило призупинити сертифікацію компанії-оператора російського газопроводу Північний потік-2.

У Німеччині вважають, що структура власності проекту ПП-2 не відповідає нормам німецького законодавства.

Згідно з вимогами регулятора, компанія Nord Stream AG повинна зареєструвати на території ФРН юридичну особу, діяльність якої відповідала б німецьким законом. Така компанія повинна стати власником ділянки труби Газпрому, яка йде Німеччиною.

Допоки Nord Stream AG не виконає вимоги регулятора, сертифікація Північного потоку-2 відновлена не буде.

У Нафтогазі заявили, що Газпром перейшов до "юридичних трюків". За словами глави НАК Юрія Вітренко, росіяни намагаються зареєструвати дочірню компанію у Німеччині, яка повинна стати оператором тільки німецької ділянки магістралі. Ініціатива є "насмішкою над Європою" , а США повинні впровадити санкції проти нової "компанії-оператора" Північного потоку-2.