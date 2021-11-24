Коаліціада у Німеччині на фініші – канцлером стане Шольц, а союзники України отримають 5 портфелів

Олаф Шольц стане новим канцлером ФРН / Reuters / Fabrizio Bensch

За підсумками двомісячних перемовин, які тривали після завершення виборів у Бундестаг, було прийнято рішення про те, що новим канцлером Німеччини стане Олаф Шольц - лідер Соціал-демократичної партії. Партія зелених, яка підтримує Україну, отримає в своє розпорядження МЗС, міністерство економіки і міністерство у справах сім'ї.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела, перемовини щодо нової коаліції тривали 2 місяці. Було погоджено, що уряд очолить лідер СДПН Олаф Шольц. До коаліції, крім СДПН, увійдуть Партія зелених і Вільні демократи. Новий Кабмін ставить перед собою цілі оновлення економіки, боротьбу з кліматичними змінами, і просування цифрових технологій.

Як розподілятимуться посади в Кабміні ФРН

За інформацією видання, офіційно про розподіл постів в уряді Німеччини оголосять під час пресконференції у Берліні. Соціал-демократична партія повинна отримати посади міністрів канцелярії, а також внутрішніх справ і будівництва.

Зелені отримають під свій контроль 5 відомств - МЗС, міністерство у справах сім'ї та міністерство економіки.

Вільним демократам можуть віддати МОЗ, Міноборони, Міносвіти, Мін'юст і Міністерство фінансів.

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читайте такожМеркель 2.0 з акцентом на Росію: чого чекати від нового канцлера НімеччиниНагадаємо, раніше лідер СПДГ Олаф Шольц заявляв, що всі гарантії перед Україною, які були надані Києву в рамках угоди Німеччини і США щодо Північного потоку-2, повинні бути виконані. Він підкреслював, що Україна, як і раніше , повинна залишатися транзитером російського газу до Європи.

Позиція партії Союз 90/Зелені щодо газопроводу Північний потік-2

Союз 90/Зелені (Партія Зелених) у своїй політиці відстоює курс, спрямований проти російського газопроводу Північний потік-2 і Москви. Співочільниця політичної сили Анналена Бербок раніше здійснювала спробу провести через Бундестаг ініціативу, спрямовану на зупинку будівництва магістралі Газпрому.

Бербок попереджала, що запуск Північного потоку-2 стане "фатальним", тоді як довіряти словам з Росії про збереження українського транзиту газу не можна. Вона обіцяла боротися з трубопроводом Газпрому у разі своєї роботи в новому уряді Німеччини.