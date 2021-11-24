УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Коаліціада у Німеччині на фініші – канцлером стане Шольц, а союзники України отримають 5 портфелів

24 листопада 2021, 15:27

Коаліційний уряд ФРН включатиме Соціал-демократичну партію, "зелених" і Вільних демократів.

Олаф Шольц
Олаф Шольц стане новим канцлером ФРН / Reuters / Fabrizio Bensch

За підсумками двомісячних перемовин, які тривали після завершення виборів у Бундестаг, було прийнято рішення про те, що новим канцлером Німеччини стане Олаф Шольц - лідер Соціал-демократичної партії. Партія зелених, яка підтримує Україну, отримає в своє розпорядження МЗС, міністерство економіки і міністерство у справах сім'ї.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела, перемовини щодо нової коаліції тривали 2 місяці. Було погоджено, що уряд очолить лідер СДПН Олаф Шольц. До коаліції, крім СДПН, увійдуть Партія зелених і Вільні демократи. Новий Кабмін ставить перед собою цілі оновлення економіки, боротьбу з кліматичними змінами, і просування цифрових технологій.

Як розподілятимуться посади в Кабміні ФРН

За інформацією видання, офіційно про розподіл постів в уряді Німеччини оголосять під час пресконференції у Берліні. Соціал-демократична партія повинна отримати посади міністрів канцелярії, а також внутрішніх справ і будівництва.

Зелені отримають під свій контроль 5 відомств - МЗС, міністерство у справах сім'ї та міністерство економіки.

Вільним демократам можуть віддати МОЗ, Міноборони, Міносвіти, Мін'юст і Міністерство фінансів.

Реклама

читайте такожМеркель 2.0 з акцентом на Росію: чого чекати від нового канцлера НімеччиниНагадаємо, раніше лідер СПДГ Олаф Шольц заявляв, що всі гарантії перед Україною, які були надані Києву в рамках угоди Німеччини і США щодо Північного потоку-2, повинні бути виконані. Він підкреслював, що Україна, як і раніше , повинна залишатися транзитером російського газу до Європи.

Позиція партії Союз 90/Зелені щодо газопроводу Північний потік-2

Союз 90/Зелені (Партія Зелених) у своїй політиці відстоює курс, спрямований проти російського газопроводу Північний потік-2 і Москви. Співочільниця політичної сили Анналена Бербок раніше здійснювала спробу провести через Бундестаг ініціативу, спрямовану на зупинку будівництва магістралі Газпрому.

Бербок попереджала, що запуск Північного потоку-2 стане "фатальним", тоді як довіряти словам з Росії про збереження українського транзиту газу не можна. Вона обіцяла боротися з трубопроводом Газпрому у разі своєї роботи в новому уряді Німеччини.

viber
новини Німеччини Олаф Шольц
Зараз ви переглядаєте новину «Коаліціада у Німеччині на фініші – канцлером стане Шольц, а союзники України отримають 5 портфелів». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Нові ціни на газ: Нафтогаз змінює тариф, названо датуНові ціни на газ: Нафтогаз змінює тариф, названо дату Вінчання, раптове звільнення та несподівана крадіжка: прогноз на картах Таро для Дів на грудень 2021Вінчання, раптове звільнення та несподівана крадіжка: прогноз на картах Таро для Дів на грудень 2021 Майже на 50%: в Україні впали ціни на популярний фруктМайже на 50%: в Україні впали ціни на популярний фрукт Фінансовий гороскоп 2022: кому зі знаків посміхнеться грошова удача в рік ТиграФінансовий гороскоп 2022: кому зі знаків посміхнеться грошова удача в рік Тигра Місячний гороскоп на тиждень 22-28 листопада 2021: Левам - переїзд, Скорпіонам - небезпекаМісячний гороскоп на тиждень 22-28 листопада 2021: Левам - переїзд, Скорпіонам - небезпека
15:36

Що потрібно їсти для здоров'я мозку - розповідь лікаря

15:33

Ритуали на Новий Рік 2022, які привернуть неймовірну удачу, здоров'я і потужну енергію грошей

15:27

Коаліціада у Німеччині на фініші – канцлером стане Шольц, а союзники України отримають 5 портфелівВідео

15:26

На Україну різко обрушиться небезпечна погодаВідео

15:23

Хортиця і Одеса стануть прикладами розвитку туристичних "магнітів" за програмою "Велике будівництво" - ЗМІ

Реклама
15:01

Все більше українців хочуть Зеленського на другий термін, але Порошенко не відстає - опитування

14:46

Прем'єра на 1+1: актори серіалу Різниця у віці розповіли про секрети своїх героїв

14:45

Під Дніпром викладач інтернату побив і зґвалтував 13-річну дівчинкуВідео

14:28

Шість пересадок за ніч: українські хірурги провели рекордну кількість трансплантаційВідео

14:17

З дна Чорного моря підняли тіло третього рибалки, який загинув біля острова Березань

14:10

"Закрити справу і відправити куди подалі": суд виніс несподіваний вердикт ковід-порушнику в Києві

14:07

Найсмачніший салат на Новий рік 2022 за 10 хвилин: неймовірна альтернатива Олів'єВідео

14:03

Немає щеплення - сиди вдома: у "жовтій" зоні посилили карантинВідео

14:02

Вірусолог розповів, чи є спосіб переконатися в повному одужанні від коронавірусу

14:00

З Днем подяки - листівки і християнські привітання в прозі і віршахФото

13:55

Грандіозний суперфінал шоу Танці з зірками: Леся Нікітюк в ролі судді і повернення всіх пар сезону

13:54

Кому Новий рік 2022 принесе достаток і благополуччя: топ-3 знака, яким пощастить з грошима

13:49

"В Україні може спалахнути": у Путіна лякають загостренням на Донбасі і втечею мільйонів українців

13:30

Тіна Кароль у суперобтислій сукні пікантно лежала в новому кліпіВідео

13:26

Скільки українські зірки заробляють в Instagram: доходи Трінчер, Огневич і Гвоздьової

Реклама
13:25

У 1 півріччі 2021 року в більшості країн ЄС електроенергія була вдвічі-втричі дорожчою за газ - експерт

13:00

Гороскоп на завтра 25 листопада 2021: Близнюкам – плітки, Дівам – втрати, Водоліям - боргиВідео

12:41

Указ Путіна щодо Донбасу - спроба відірвати регіон від України: в ЄС зробили заяву на адресу МосквиВідео

12:40

Кремль пригальмував масову видачу російських паспортів в ОРДЛО: у ТКГ пояснили причинуВідео

12:37

Православний календар 2022: важливі дати, пости і поминальні дні

12:32

Ціни злетять до 100 грн: в Україні дефіцит соняшникової олії, чи варто робити запасиВідео

12:13

"Немає культури": поведінка пасажирів у новій електричці від Укрзалізниці обурила українців

11:58

Під Полтавою загадково загинув ювелір - його знайшли з колотими ранами й вибитими зубамиВідео

11:55

Найжахливіші ідеї для кухні або як надати дорогий вид головній зоні житла, не витративши ні копійкиВідео

11:50

Катя Осадча показала, з чого почалось її кохання з Юрієм Горбуновим

11:20

В Україні нові зони карантину: два регіони вже не будуть "червоними", а жовта зона стала ще меншою

11:19

Весілля в рік Тигра 2022: сприятливі дні для торжества і коли категорично не можна одружуватися

11:17

У Польщі копи підстрелили українця

11:10

Ольга Сумська злякала фанатів невдалою пластикоюВідео

11:04

В Україні смертність від COVID-19 вдвічі вища за офіційну статистику - Академія наук

11:02

Набрав 395 млн переглядів: кліп української режисерки номінували на "Греммі"Відео

10:47

Противники вакцинації знову вийшли на вулиці Києва: центр столиці оточений, люди вже під РадоюВідео

10:23

Міжнародна премія Еммі-2021: список переможцівВідео

10:23

"Потенціал за пару годин зібратися є": Рада готова ввести режим НС у разі вторгнення РФВідео

10:07

Пік четвертої хвилі коронавірусу буде наприкінці грудня - прогноз нейромереж

Реклама
10:05

Україна почала спецоперацію на кордоні з Білоруссю: в чому її сутьВідео

09:48

Система ППО та нові Javelin: як США планують допомогти Україні дати відсіч РосіїПогляд

09:31

Мертве немовля знайшли Запоріжжя: мати дитини повідомила про трагедію та зникла

09:30

На Вінниччині молодого педагога затримали за розбещення учнівВідео

09:29

Топ-5 продуктів, які категорично не можна підігрівати в мікрохвильовці

09:21

Названо імовірну причину страшної ДТП в Болгарії, в якій загинули 45 людейВідео

08:56

Артур Логай розповів, ким була мати його позашлюбного сина ГерманаВідео

08:47

Православний календар на грудень 2021: важливі церковні дати і свята

08:33

Гороскоп на сьогодні 24 листопада 2021: Ракам – сімейні проблеми, Водоліям - розчаруванняВідео

08:29

Підвищать пенсії з 1 грудня: кому в Україні виплати збільшать до 2,6 тисячі гривень

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти