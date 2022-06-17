УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Війна з Росією та спецпроцедура для України: експертка оцінила шанси на швидкий вступ до ЄС

17 червня 2022, 19:40

На Україну на шляху до Євросоюзу очікує безліч нових викликів, вважає Ірина Сушко.

Євросоюз, прапор
Україна зіткнеться з дорогою до ЄС без привілеїв та процедур - експертка / Reuters

Україні не слід сподіватися на певні привілеї на шляху вступу до Євросоюзу. Винятків і скорочених процедур напевно не буде. Доведеться пройти довгий і складний процес, що супроводжується новими викликами для держави. Причому обстановка залежатиме від ситуації з війною і готовністю ЄС приймати нових учасників об'єднання. Про це заявила експертка з питань євроінтеграції, виконавча директорка ГО Європа без кордонів Ірина Сушко.

У інтерв'ю Главреду вона розповіла про те, що на будь-які винятки і скорочені процедури для України на євроінтеграційному шляху навряд чи слід очікувати. Сама процедура передбачає проходження державою всього тривалого процесу адаптації до стандартів Євросоюзу. Ймовірно, на Київ очікують нові виклики.

читайте такожЕксперт з євроінтеграції Ірина Сушко: "Скорочених процедур і швидкого членства в ЄС не буде"Причому процес зближення України з Євросоюзом залежатиме від ситуації на полі бою і готовності самого ЄС до прийому нових держав.

"Я думаю, що тут якраз для нас не будуть зроблені певні винятки і скорочені процедури. Тому що якраз членство – це є той і процес, і результат, який вимагає повної відповідності до довгоочікуваних критеріїв, індикаторів і стандартів. До того ж, тут так само буде важливою готовність взагалі ЄС до розширення, тобто політичний контекст, ситуація з війною в Україні. Тобто тут постане, можливо, ще більше викликів – це буде нормально загалом, тому що це процес, в якому на різних напрямках, особливо державної політики, будуть з’являтися певні виклики. Тому на сьогоднішній день ми маємо ставити для себе питання і стратегії. Тобто як ми рухаємося, щоб отримати ключову і завершену мету і ціль", - пояснила Сушко.

За її словами, наразі Україні потрібно виконувати поставлені завдання і розвивати співпрацю з інститутами Євросоюзу. Приклади спільної роботи вже є. Далі потрібно адаптувати своє законодавство до європейського і зміцнювати кооперацію з Європою.

"Водночас, більшою мірою зараз потрібно концентруватись на тактичних задачах і виконувати ті всі завдання, які, власне, нам абсолютно відомі і зрозумілі, і концентруватися більшою мірою на вибудовування горизонтальних і вертикальних зв’язків з інституціями ЄС. І на сьогоднішній день такі приклади вже є. Наприклад, робоча група за координацією віце-прем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції щодо захисту прав і свобод переміщених осіб – громадян України. Це різні і важливі сфери, починаючи від соціального захисту, закінчуючи медичним захистом. І вже зараз тут ми бачимо, як багато цих профільних відомств і міністерств, які залучені в цю робочу групу – як з України, так і з Європейського Союзу – напрацьовують спільне бачення і практичні інструменти. І ми вже побачили, як багато ще нам треба працювати, наприклад, над узгодженням певного законодавства, кооперації.ї", - сказала експертка.читайте такожНа порядку денному вступу України до ЄС немає: Києву потрібно виконати безліч вимог – експерт

Також вона додала, що наразі Україні потрібно думати не про вступ до Євросоюзу, а отримати статус країни-кандидата на саміті ЄС і негайно ж запускати роботу.

"Я б зараз залишила питання про саме членство в ЄС. Потрібно насолодитися моментом, коли ми отримаємо підтвердження на саміті статусу кандидата – і одразу ж, в той же день, починати працювати", - підкреслила Ірина Сушко.

Вердикт Єврокомісії щодо статусу кандидата в ЄС для України

Європейська комісія в п'ятницю, 17 червня, рекомендувала надати Україні статус країни-кандидата в члени ЄС. Президентка ЄК Урсула фон дер Ляйєн офіційно заявила, що держава виконала вже 80% вимог ЄС. Далі слід провести роботу над реформами у сферах верховенства права, боротьби з корупцією та впливом великих бізнес-груп на політику держави.

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Єврокомісії. За словами гаранта, відтепер Київ очікує на позитивний вердикт Європейської Ради.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що для того, щоб розпочати діалог щодо вступу України до Євросоюзу, потрібно виконати низку вимог. Серед них реформа Конституційного суду, боротьба з корупцією, призначення керівників антикорупційних органів та вирішення інших питань.

Главред рекомендує:

Євросоюз Еврокомиссия новини України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:55

"20 тисяч загиблих": у Маріуполі окупанти святкували та волали пісні в караоке

20:40

"Організм буквально здає": українська співачка розповіла про термінову госпіталізацію

20:40

Вріже нестерпна спека: синоптики дали прогноз на липеньВідео

20:34

Поплив вітатись із "Москвою": у Чорному морі затонув російський буксир "Василій Бех"Відео

20:17

Вступ до Євросоюзу - суверенна справа України, влади та українського народу - ПутінВідео

Реклама
20:15

"Не погрожуємо, але застосовуватимемо": Путін про погрози використання ядерної зброїВідео

20:10

Прикмети на 19 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:48

"Нас поставили перед фактом": в Україні жорстко відреагували на відмову проводити Євробачення-2023Відео

19:48

Здійснення бажань і підтримка вищих сил: 4 знакам потужно підфартить до кінця червня

19:47

Чому є загроза, що Росія захоплюватиме нові українські територіїПогляд

19:40

Війна з Росією та спецпроцедура для України: експертка оцінила шанси на швидкий вступ до ЄСВідео

19:32

У мирний час Україна не стала б кандидатом на членство в ЄС - МакронВідео

19:20

"Не вийшло": Путін висловився про чутки щодо своєї скорої смерті

18:53

На порядку денному вступу України до ЄС немає: Києву треба виконати безліч вимог – експертВідео

18:49

Як зараз виглядає зірка 90-х - 73-річний співак Левко ДуркоВідео

18:46

Українські військові можуть тренуватися в Британії: Джонсон звернувся до Зеленського з пропозицієюВідео

18:36

Кулеба розповів, коли Путін може погодитися на переговори із Зеленським

18:21

Кидають своїх в бою: з війни в Україні тікають російські командири-офіцери - перехоплення СБУВідео

17:48

Експерт з євроінтеграції Ірина Сушко: "Скорочених процедур та швидкого членства в ЄС не буде"

17:46

Вступ в ЄС - не інтеграція до НАТО: у Путіна відреагували на рішення Єврокомісії щодо УкраїниВідео

Реклама
17:38

Джонсон вдруге приїхав до Києва і зустрівся із ЗеленськимВідео

17:24

"США - посланці Господа": Путін несе нову нісенітницю, знову звинувачуючи ЗахідВідео

17:16

Путін назвав причину війни проти УкраїниВідео

16:54

"Європі загрожує хаос": Байден заявив, що Путін не зупиниться на УкраїніВідео

16:44

Лукашенко погрожує вдарити по Києву, якщо ЗСУ "нападуть" на Білорусь та "атакують" завод у МозиріВідео

16:43

"Ліве вухо не чутиме": відомого телеведучого контузило

16:37

Гірка пігулка до солодкої цукерки: чи чекати Україні неприємних сюрпризів від ЄвросоюзуПогляд

16:31

Анна Богдан показала, з ким спить після розставання з Заливако

16:29

Телемарафон Embrace Ukraine: найактивніший благодійник отримає прапор України з підписом Зеленського

16:07

"На міну наїхав, ногу відірвало": окупант розповів батькові моторошні реалії війни в УкраїніВідео

15:53

Україна офіційно впровадила візовий режим з РосієюВідео

15:50

"Прийшов час дати чіткі зобов'язання": у Німеччині розкритикували Шольца через зброю для УкраїниВідео

15:42

Лукашенку "наснилося", що Польща хоче "відтяпати" західну Україну: "нам доведеться реагувати"Відео

15:34

В РФ знайшли мертвим ексглаву "Росозброєння"

15:26

Людей били і катували струмом: українці розповіли про жахи російської "фільтрації" у Маріуполі

15:14

Макрон, Шольц та Драгі не змушували Зеленського йти на переговори з Путіним - НикифоровВідео

15:13

Україна попливе: синоптики попередили про атаку потужних гроз і зливВідео

15:09

"Це величезні гроші!": у Держдумі закликають росіян здавати пляшки

15:02

Що дасть Україні статус кандидата в Євросоюз: у Кабміні пояснили перевагиВідео

14:52

Наздогнала карма: ЗСУ ліквідували окупанта, який називав себе "господарем" українців

Реклама
14:37

Як не допустити перетворення Байдена на Шольца через страх перед ПутінимПогляд

14:12

Чотири області України окупанти можуть посилено атакувати авіацією – військовий аналітикВідео

14:11

Прикмети на 18 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:08

Україна повинна виконати план дій для початку переговорів про вступ до ЄС: деталі - ЄрмакВідео

13:54

Євробачення-2023 пройде не в Україні

13:40

Найсмачніший літній салат з 3 інгредієнтів: неймовірний рецептВідео

13:19

"Громадяни Чеченської Республіки!": окупанти обстрілювали українців листівками для чеченцівВідео

13:10

Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в ЄС - BloombergВідео

13:00

Гороскоп на завтра 18 червня 2022: Близнюкам - зміни на краще, Скорпіонам - успіх, Водоліям - погані сниВідео

12:59

Маразм міцнішав: у Росії хочуть зробити з Медведєва "президента України"

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти