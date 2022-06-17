Війна з Росією та спецпроцедура для України: експертка оцінила шанси на швидкий вступ до ЄС

Україна зіткнеться з дорогою до ЄС без привілеїв та процедур - експертка / Reuters

Україні не слід сподіватися на певні привілеї на шляху вступу до Євросоюзу. Винятків і скорочених процедур напевно не буде. Доведеться пройти довгий і складний процес, що супроводжується новими викликами для держави. Причому обстановка залежатиме від ситуації з війною і готовністю ЄС приймати нових учасників об'єднання. Про це заявила експертка з питань євроінтеграції, виконавча директорка ГО Європа без кордонів Ірина Сушко.

У інтерв'ю Главреду вона розповіла про те, що на будь-які винятки і скорочені процедури для України на євроінтеграційному шляху навряд чи слід очікувати. Сама процедура передбачає проходження державою всього тривалого процесу адаптації до стандартів Євросоюзу. Ймовірно, на Київ очікують нові виклики.

читайте такожЕксперт з євроінтеграції Ірина Сушко: "Скорочених процедур і швидкого членства в ЄС не буде"Причому процес зближення України з Євросоюзом залежатиме від ситуації на полі бою і готовності самого ЄС до прийому нових держав.

"Я думаю, що тут якраз для нас не будуть зроблені певні винятки і скорочені процедури. Тому що якраз членство – це є той і процес, і результат, який вимагає повної відповідності до довгоочікуваних критеріїв, індикаторів і стандартів. До того ж, тут так само буде важливою готовність взагалі ЄС до розширення, тобто політичний контекст, ситуація з війною в Україні. Тобто тут постане, можливо, ще більше викликів – це буде нормально загалом, тому що це процес, в якому на різних напрямках, особливо державної політики, будуть з’являтися певні виклики. Тому на сьогоднішній день ми маємо ставити для себе питання і стратегії. Тобто як ми рухаємося, щоб отримати ключову і завершену мету і ціль", - пояснила Сушко.

За її словами, наразі Україні потрібно виконувати поставлені завдання і розвивати співпрацю з інститутами Євросоюзу. Приклади спільної роботи вже є. Далі потрібно адаптувати своє законодавство до європейського і зміцнювати кооперацію з Європою.

"Водночас, більшою мірою зараз потрібно концентруватись на тактичних задачах і виконувати ті всі завдання, які, власне, нам абсолютно відомі і зрозумілі, і концентруватися більшою мірою на вибудовування горизонтальних і вертикальних зв’язків з інституціями ЄС. І на сьогоднішній день такі приклади вже є. Наприклад, робоча група за координацією віце-прем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції щодо захисту прав і свобод переміщених осіб – громадян України. Це різні і важливі сфери, починаючи від соціального захисту, закінчуючи медичним захистом. І вже зараз тут ми бачимо, як багато цих профільних відомств і міністерств, які залучені в цю робочу групу – як з України, так і з Європейського Союзу – напрацьовують спільне бачення і практичні інструменти. І ми вже побачили, як багато ще нам треба працювати, наприклад, над узгодженням певного законодавства, кооперації.ї", - сказала експертка.читайте такожНа порядку денному вступу України до ЄС немає: Києву потрібно виконати безліч вимог – експерт

Також вона додала, що наразі Україні потрібно думати не про вступ до Євросоюзу, а отримати статус країни-кандидата на саміті ЄС і негайно ж запускати роботу.

"Я б зараз залишила питання про саме членство в ЄС. Потрібно насолодитися моментом, коли ми отримаємо підтвердження на саміті статусу кандидата – і одразу ж, в той же день, починати працювати", - підкреслила Ірина Сушко.

Вердикт Єврокомісії щодо статусу кандидата в ЄС для України

Європейська комісія в п'ятницю, 17 червня, рекомендувала надати Україні статус країни-кандидата в члени ЄС. Президентка ЄК Урсула фон дер Ляйєн офіційно заявила, що держава виконала вже 80% вимог ЄС. Далі слід провести роботу над реформами у сферах верховенства права, боротьби з корупцією та впливом великих бізнес-груп на політику держави.

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Єврокомісії. За словами гаранта, відтепер Київ очікує на позитивний вердикт Європейської Ради.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що для того, щоб розпочати діалог щодо вступу України до Євросоюзу, потрібно виконати низку вимог. Серед них реформа Конституційного суду, боротьба з корупцією, призначення керівників антикорупційних органів та вирішення інших питань.

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