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Бунту в регіонах і розпаду Росії не буде, допоки армія України не розгромить її війська - Ілларіонов

23 квітня 2022, 05:00

Сценарій дестабілізації ситуації у РФ залежить від результату на війні в Україні, вважає Андрій Ілларіонов.

Андрій Ілларіонов
Без військового розгрому російських військ з боку ЗСУ немає підстав очікувати на розпад Росії - Ілларіонов / УНІАН

Тиск санкціями з боку Заходу і економічне послабшання РФ навряд чи вплине на відносини регіональних еліт з Москвою. Наразі немає підстав очікувати на бунт регіонів або ж їх відділення з подальшим розпадом Росії. Принаймні, допоки не стався розгром російських окупантів армією України. Такої точки зору дотримується старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні Андрій Ілларіонов.

У чаті на Главреді у відповідь на питання про те, чи може на Росію очікувати розпад в умовах санкційного тиску Заходу, економічного поослаблення і бунту регіонів, він сказав, що підстав для цього немає.

Принаймні, допоки, доки не стався військовий розгром російської армії в результаті боїв з ЗСУ.

"Допоки не стався військовий розгром російського агресора під час нинішньої війни, на це очікувати, з моєї точки зору, немає підстав", - підкреслив Андрій Ілларіонов.

Ілларіонов про війну Росії проти України

Президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов раніше заявив, що якщо армії України вдасться перемогти війська РФ на полі бою, становище української держави на світовій політичній арені суттєво зміниться. Країна отримає такий вплив, про який ніхто і ніколи навіть і не мріяв.

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Ілларіонов вважає, що якщо розглядати війну Росії проти України на тривалому етапі, починаючи зі спроби окупації Тузли у 2003 році і до теперішнього часу, можна припустити, що у Києва є можливість повернути захоплені Крим та Донбас.

На думку Іларіонова, війна РФ проти України не закінчиться найближчими тижнями.. Навіть якщо ЗСУ вдасться відбити ворожі атаки у Харківській і Запорізькій областях, бої не завершаться. Можливо, буде новий наступ з боку Росії.

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