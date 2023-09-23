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Влада закликала українців виїхати з Криму

Андрій Ганчук
23 вересня 2023, 17:57 оновлено 23 вересня, 18:01
Українцям краще перечекати звільнення тимчасово окупованого агресором Росією Кримського півострова на інших територіях, сказала Ірина Верещук.
ВСУ, Крим
Українцям слід залишити окупований Крим і перечекати операцію зі звільнення півострова - Верещук / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр, УНІАН

Українцям слід виїхати із захопленого Росією Криму на час операції зі звільнення півострова. Ситуацію краще перечекати на підконтрольних Києву територіях або в третіх країнах. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

У своєму Telegram-каналі у суботу, 23 вересня, вона написала про те, що українцям по можливості потрібно залишити окупований Крим. Перечекати операцію зі звільнення півострова краще на підконтрольних Києву територіях або в третіх країнах.

"В черговий раз прошу українців по можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах", - підкреслила Ірина Верещук.

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Ситуація в Криму

Армія України уразила штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі 22 вересня. Будівля штабу частково зруйнована. У Міноборони окупантів вигадали "збиття ракет", проте визнали пошкодження споруди, де знаходився штаб ЧФ РФ.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що внаслідок удару ЗСУ по Чорноморському флоту РФ серйозно поранено двох російських генералів. Розвідка уточнює інформацію.

У суботу вранці, 23 вересня, у Севастополі прогриміли нові вибухи. Ймовірно, по розташуваннях окупантів Росії було завдано ракетного удару.

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