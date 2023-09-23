У Севастополі прогриміли нові вибухи, в місті падають уламки ракет

Очевидці чули звук ракети, що пролетіла на висоті 30 метрів перед вибухом.

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У Севастополі прогриміли нові вибухи / Коллаж: Главред, Фото: Telegram

Нові вибухи прогриміли в тимчасово окупованому Севастополі у суботу вранці, 23 вересня.

За словами місцевого гауляйтера Михайла Развожаєва, в Севастополі нібито спрацювала система ППО, а уламки впали в районі Сухарної балки.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, в Севастополі приліт був в районі Інкермана. Саме там знаходиться нафтобаза Чорноморського флоту.

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Як розповідають місцеві жителі, очевидці чули ракету, що пролетіла на висоті 30 метрів.

У Севастополі нові Прильоти / t.me/Crimeanwind

Вибух нібито пролунав о 08: 32. У місті включили сигнал повітряної тривоги.

У Севастополі нові вибухи / t.me/Crimeanwind

Ракетний удар по штабу ЧФ

Підрив штабу ЧФ у Севастополі: з'явилася несподівана версія удару. Удар по штабу ЧФ у Севастополі міг бути завданий ракетами вітчизняної розробки або зброєю, переданою західними партнерами.

Раніше в Севастополі по штабу ЧФ було завдано ракетного удару. У штабі Чорноморського флоту утворилася "дірка" після ракетного удару. Підкреслюється, що вибухова хвиля в результаті вибуху була "божевільна".

Нагадаємо, ЗМІ розповіли, чим і як вдарили по кораблях окупантів у Севастополі. Удар по кораблях РФ в Севастополі говорить про високу організацію спецоперації українською стороною, пишуть ЗМІ.

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