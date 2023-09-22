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"Ми ж обіцяли, що далі буде": у Повітряних силах відреагували на вибухи в Криму

Аліна Дембіцька
22 вересня 2023, 15:59 оновлено 22 вересня, 16:27
У Криму вже досить неспокійно для окупантів, особливо протягом останнього тижня, підкреслюють у Повітряних силах.
Севастополь
У Повітряних силах відреагували на вибухи в Криму / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот із відео

Сьогоднішні вибухи у Севастополі свідчать про те, що російським загарбникам вже неспокійно на окупованому ними Кримському півострові. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Я не можу, на жаль, коментувати ці речі. Я думаю, ті, хто може, прокоментують пізніше, тому що і напередодні, і під час, і навіть після операцій, які успішно проводять Сили оборони, потрібна певна тиша. Агентура ворожа не спить", - сказав Ігнат.

Речник наголосив, що у Криму вже досить неспокійно для окупантів, особливо протягом останнього тижня.

відео дня

"Усі сили оборони, усі служби, які працюють спільно, роблять усі для того, щоб окупантам було неспокійно (у Криму, - ред.). Таким чином Сили оборони роблять фразу "Не хочется уезжать из Крыма" знаковою для всіх", - додав Ігнат.

На вибухи у тимчасово окупованому Севастополі також відреагував командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук. У своєму Telegram-каналі Олещук поширив відео із наслідками атаки на місто, яке публікують соцмережі, і написав "ми ж обіцяли, що далі буде".

Командувач Повітряних сил також висміяв повідомлення російського Міноборони про те, що всі ракети нібито були збиті.

"Сподіваюсь, що наступного разу російське ППО нас знову не підведе", - написав він.

Потужні вибухи у Криму

У центрі окупованого РФ Севастополя прогриміли потужні вибухи в п'ятницю, 22 вересня. Удар припав по штабу Чорноморського флоту російських окупантів. В штабі Чорноморського флоту утворилася "дірка" після ракетного удару. Як уточнюють місцеві Telegram-канали, вибухова хвиля в результаті вибуху була "божевільна".

Окрім того, 21 вересня у незаконно захопленому росіянами Севастополі також гриміли потужні вибухи. В Мережі опублікували фото величезного стовпа диму. Місцеві Telegram-канали повідомляли про те, що вибухи були чутні в районі мису Фіолент і Балаклави в Севастополі. За попередніми даними, на Фіолент прилетіла ракета.

Ба більше, у ніч на четвер, 21 вересня, СБУ і ВМС атакували військовий аеродром "Саки" в Криму. На аеродромі знаходилися щонайменше 12 російських бойових літаків Су-24 і Су-30, а також ПЗРК "Панцир".

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війна в Україні Севастополь новини Криму війна Росії та України
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