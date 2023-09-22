"Буде багато цікавого": названо нові цілі для ударів по росіянах в Криму

Голова об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала ситуацію у Криму, а також у Чорному морі та на острові Зміїному.
Вона пояснила, що ворог довгий час розгортав багато пунктів базування по Кримському півострову, тому у Сил оборони ще багато роботи до повного знищення ворожих об'єктів. Про це представник Сил оборони півдня України розповіла під час включення в ефірі Ukraine Media Center.
"Продовжуємо працювати, сезон "бавовни" триває, буде ще багато інформативного і цікавого", - підкреслила вона.
Разом з тим глава прес-центру Сил оборони уточнила, що ситуація в Чорному морі залишається напруженою.
"Ворог, розуміючи, що в Криму і Чорному морі йому не зовсім спокійно, використовуючи ту аналітику, яка вже свідчить про результативну роботу Сил оборони на відстані, намагаються ховатися за цивільним судноплавством - створивши той же район огляду в Керченській протоці. Накопичуючи цивільні судна, за якими і ховаються", - сказала вона.
За її словами, ворог використовує тактичну авіацію зі скиданням керованих авіабомб на острів Зміїний.
"Тримаючи літаки на відстані, яка недосяжна ППО, вони намагаються зашкодити цивільному судноплавству", - додала Гуменюк.
Хто така Наталія Гуменюк
Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.
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