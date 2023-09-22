УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Буде багато цікавого": названо нові цілі для ударів по росіянах в Криму

Олексій Тесля
22 вересня 2023, 15:36 оновлено 22 вересня, 15:52
Ситуація в Чорному морі залишається напруженою, підкреслила Наталія Гуменюк.
Російські кораблі, Наталія Гуменюк
Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію в Чорному морі / Міноборони РФ, скрін

Голова об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала ситуацію у Криму, а також у Чорному морі та на острові Зміїному.

Вона пояснила, що ворог довгий час розгортав багато пунктів базування по Кримському півострову, тому у Сил оборони ще багато роботи до повного знищення ворожих об'єктів. Про це представник Сил оборони півдня України розповіла під час включення в ефірі Ukraine Media Center.

"Продовжуємо працювати, сезон "бавовни" триває, буде ще багато інформативного і цікавого", - підкреслила вона.

відео дня

Разом з тим глава прес-центру Сил оборони уточнила, що ситуація в Чорному морі залишається напруженою.

"Ворог, розуміючи, що в Криму і Чорному морі йому не зовсім спокійно, використовуючи ту аналітику, яка вже свідчить про результативну роботу Сил оборони на відстані, намагаються ховатися за цивільним судноплавством - створивши той же район огляду в Керченській протоці. Накопичуючи цивільні судна, за якими і ховаються", - сказала вона.

За її словами, ворог використовує тактичну авіацію зі скиданням керованих авіабомб на острів Зміїний.

"Тримаючи літаки на відстані, яка недосяжна ППО, вони намагаються зашкодити цивільному судноплавству", - додала Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк

Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Раніше в Севастополі по штабу ЧФ було завдано ракетного удару. У штабі Чорноморського флоту утворилася "дірка" після ракетного удару. Підкреслюється, що вибухова хвиля в результаті вибуху була "божевільна".

Раніше повідомлялося про те, що РФ терміново вивела субмарини з Севастополя. У складі ЧФ було 6 підводних човнів проекту "Варшав'янка", які вивели з Севастополя.

Нагадаємо, ЗМІ розповіли, чим і як вдарили по кораблях окупантів у Севастополі. Удар по кораблях РФ в Севастополі говорить про високу організацію спецоперації українською стороною, пишуть ЗМІ.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини Криму війна Росії та України острів Зміїний Наталія Гуменюк
Реклама

Головне за день

"Буде багато цікавого": названо нові цілі для ударів по росіянах в Криму

"Буде багато цікавого": названо нові цілі для ударів по росіянах в Криму

15:36 Україна
НАТО стане гарантією миру для України, Росія більше не нападе - Столтенберг

НАТО стане гарантією миру для України, Росія більше не нападе - Столтенберг

14:56 Політика
Окупантів видавлюють з-під Бахмута: ЗСУ зачищають важливу залізницю

Окупантів видавлюють з-під Бахмута: ЗСУ зачищають важливу залізницю

14:23 Україна
Всі головні новини

Останні новини

15:44

Шмигаль: Росія вже два тижні атакує енергооб'єкти України

15:41

Без них зиму починати не можна: 5 перевірених способів приготування ароматних лисичок

15:38

Арестович розповів про дружину І відповів, чи дає гроші колишнім

15:36

"Буде багато цікавого": названо нові цілі для ударів по росіянах в Криму

15:21

Чи можна класти телефон екраном вгору: не вбивайте свій гаджет

Польща темою України відволікає увагу від своїх проблем, скандал затихне після виборів - БогдановПольща темою України відволікає увагу від своїх проблем, скандал затихне після виборів - Богданов
15:16

"Вали туди, звідки ти прийшла": співачка Міла Нітіч розповіла про стосунки з аб'юзером

15:14

Скіфські мечі вдома: США повернули Україні викрадені окупантами артефакти

15:09

"Прикрити лавочку Путіна": Ейдман розкрив, як еліта Росії повалить диктатора

14:56

НАТО стане гарантією миру для України, Росія більше не нападе - Столтенберг

Реклама
14:54

Зірка "Гри престолів" хоче відібрати дітей у чоловіка після розлучення

14:34

Чого найбільше боїться міль: що покласти в шафу, щоб врятувати речі

14:23

Окупантів видавлюють з-під Бахмута: ЗСУ зачищають важливу залізницю

14:20

Турція чи Туреччина, Молдавія чи Молдова: які країни ми називаємо неправильно

13:50

Іменини 23 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

13:50

Китайський гороскоп на завтра 23 вересня 2023: Козам - радість, Півням - праця

13:37

Якими іменами краще не називати дітей: привертають непросту долю

13:34

Вибухи, осколки й дим в центрі Севастополя: по штабу ЧФ завдано ракетного удару

13:14

Навіщо сипати сіль на вугілля: хитрий прийом - запорука смачного шашлику

13:08

Ще один популярний російський актор збирається відправити сина на війну в Україні

12:57

"Так і тягне до "хорошим російським": Данилко отримав на горіхи в Мережі за обійми з російським блогером

Реклама
12:52

День весняного рівнодення 2024: коли чекати короткі ночі та довгі дні після зими

12:44

Україна отримає далекобійну зброю: Зеленський розкрив деталі підготовки угоди

12:42

Місячний календар на жовтень 2023: небезпечний коридор затемнень

12:37

"Ти квадратна": у Мережу потрапило відео, як тренер публічно принижувала Кабаєву

12:20

На частину областей налетять грози, температура буде +10: погода на вихідні

11:54

"Який ти воїн? Куди ти йдеш?": Харчишин розповів, з яким серцем відпускав сина в ЗСУ

11:49

Продавав тепловізори в інтернеті: на Житомирщині судитимуть офіцера

11:41

Яке свято 23 вересня: день у світовій та українській історії, церкви

11:33

Як заточити ніж в домашніх умовах: впораєтеся без допомоги чоловіка

11:32

Три знаки зодіаку не зможуть в це повірити: хто розбагатіє в жовтні

11:22

Українцям озвучили тариф на світло в жовтні: на яку суму доведеться розщедритися

11:11

На 6-7 років війна не затягнеться, але може змінитися її формат – БогдановВідео

11:09

Favbet Foundation передав спецпризначенцям ЗСУ позашляховик

10:37

Пора робити ревізію: скільки років можна зберігати домашню консервацію

10:36

Світлана Лобода в Києві рознесла вщент автоВідео

10:25

Експерт спрогнозував, до якої міри дійде зерновий конфлікт між Польщею та УкраїноюВідео

10:23

"Для нас погана новина": Жданов розповів про ситуацію з дронами і ракетами в РФ

10:03

Гороскоп на завтра 23 вересня 2023: Діві - серйозна розмова, Тельцю - нові стосунки

10:00

Кадиров на тлі чуток про свою смерть оприлюднив нове відео: що з ним не так

09:52

"Є комплексний план": ЗСУ звільнять Бахмут і ще два ключових міста - ЗеленськийФото

Реклама
09:39

В Україні підвищать пенсії на 2,3 тисячі грн: кому пощастить і коли трапиться

09:35

Нацполіція та СБУ розслідують розкрадання бюджетних коштів керівництвом КНУ ім. Шевченка - ЗМІ

09:15

Навіщо на шампурі спіраль і петелька: за призначенням їх використовують одиниці

09:07

Заява марафону "Єдині новини" щодо фейку про зміни в трансляції виступу Президента України в ООН

09:05

Що відбувається з ПольщеюПогляд

08:54

В Україні переписали цінники на важливий у приготуванні їжі продукт: що сталося

08:35

Після США Зеленський прибув до Канади: про що президент говоритиме з ТрюдоФотоВідео

08:12

ЗСУ прорвала головну лінію оборони ворога на південь від Работіно - ISW

08:07

Годі готувати одну і ту ж картоплю: рецепт великого деруна з сиром від Ектора Хіменеса Браво

07:53

Зеленський розповів про несподівану домовленість з Байденом: про що йдетьсяФото

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти