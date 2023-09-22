"Буде багато цікавого": названо нові цілі для ударів по росіянах в Криму

Ситуація в Чорному морі залишається напруженою, підкреслила Наталія Гуменюк.

https://glavred.net/ukraine/budet-mnogo-interesnogo-nazvany-novye-celi-dlya-udarov-po-rossiyanam-v-krymu-10502830.html Посилання скопійоване

Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію в Чорному морі / Міноборони РФ, скрін

Голова об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала ситуацію у Криму, а також у Чорному морі та на острові Зміїному.

Вона пояснила, що ворог довгий час розгортав багато пунктів базування по Кримському півострову, тому у Сил оборони ще багато роботи до повного знищення ворожих об'єктів. Про це представник Сил оборони півдня України розповіла під час включення в ефірі Ukraine Media Center.

"Продовжуємо працювати, сезон "бавовни" триває, буде ще багато інформативного і цікавого", - підкреслила вона.

відео дня

Разом з тим глава прес-центру Сил оборони уточнила, що ситуація в Чорному морі залишається напруженою.

"Ворог, розуміючи, що в Криму і Чорному морі йому не зовсім спокійно, використовуючи ту аналітику, яка вже свідчить про результативну роботу Сил оборони на відстані, намагаються ховатися за цивільним судноплавством - створивши той же район огляду в Керченській протоці. Накопичуючи цивільні судна, за якими і ховаються", - сказала вона.

За її словами, ворог використовує тактичну авіацію зі скиданням керованих авіабомб на острів Зміїний.

"Тримаючи літаки на відстані, яка недосяжна ППО, вони намагаються зашкодити цивільному судноплавству", - додала Гуменюк.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Раніше в Севастополі по штабу ЧФ було завдано ракетного удару. У штабі Чорноморського флоту утворилася "дірка" після ракетного удару. Підкреслюється, що вибухова хвиля в результаті вибуху була "божевільна".

Раніше повідомлялося про те, що РФ терміново вивела субмарини з Севастополя. У складі ЧФ було 6 підводних човнів проекту "Варшав'янка", які вивели з Севастополя.

Нагадаємо, ЗМІ розповіли, чим і як вдарили по кораблях окупантів у Севастополі. Удар по кораблях РФ в Севастополі говорить про високу організацію спецоперації українською стороною, пишуть ЗМІ.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.