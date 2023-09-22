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"Серйозний збиток": у Росії ниють через удар по Криму і вимагають бити по Києву

Яна Ставська
22 вересня 2023, 19:42 оновлено 22 вересня, 19:50
Російські пропагандисти закликали не недооцінювати можливості ЗСУ.
'Серйозний збиток': у Росії ниють через удар по Криму і вимагають бити по Києву
Сьогодні в Криму знову було "гучно" / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Російські окупанти влаштували істерику у зв'язку з останніми потужними ударами по військових об'єктах Чорноморського флоту в Криму.

Так, депутат Держдуми, колишній командувач ЧФ Володимир Комоєдов у коментарі пропагандистам "РИА Новости" знову "заспівав" про удари по "центрам ухвалення рішень".

"Після атаки на штаб Чорноморського флоту прийшов час завдати ударів по будівлях Генштабу і Міноборони України в Києві і адміністрації Зеленського", - цитують "РИА" слова Комоєдова.

відео дня

Однак російський депутат визнав, що в Криму недостатня кількість засобів ППО.

Пропагандисти визнали фіаско

В ефірі "Соловйов TV" пропагандисти назвали сьогоднішню "бавовну" в Криму "серйозним ударом".

"Це серйозний удар і серйозний збиток для нашого флоту. Ну що ж, ми змушені це визнавати, тому що це війна. Потрібно щоб ми тверезо оцінювали можливості противника", - заявив один з пропагандистів.

Роспропаганда визнала поразку РФ у Криму - дивіться відео:

'Серйозний збиток': у Росії ниють через удар по Криму і вимагають бити по Києву
Скріншот

Удари по Чорноморському флоту 22 вересня

Вдень 22 вересня ЗСУ завдали ракетних ударів по штабу Чорноморського флоту у Севастополі. В результаті атаки частину будівлі було зруйновано. Про загиблих і потерпілих окупанти не доповідали. У Міноборони РФ стверджують, що тільки один військовослужбовець ЗС РФ зник безвісти.

Крім того, сьогодні місцеві пабліки повідомляли про вибухи і в інших містах Криму.

В українському південному командуванні, своєю чергою, попередили, що сезон "бавовни" для окупантів на півострові ще не закінчився - у ворога в Криму дуже багато військових об'єктів.

До слова, Україна не приховує, що має намір повертати Крим військовим шляхом. Наразі українські військові працюють щодо позбавлення противника логістичних шляхів на півдні та блокування "сухопутного" коридору через південний схід до Криму.

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