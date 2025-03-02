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У США вибухнули ультиматумом Україні та назвали мету Трампа

Андрій Ганчук
2 березня 2025, 19:54оновлено 2 березня, 20:33
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Трампу потрібен Зеленський, а президенту України, мовляв, треба почути позицію Вашингтона, сказав Говард Лутник.
У США вибухнули ультиматумом Україні та назвали мету Трампа
США сказали Зеленському, що не дадуть грошей, доки Україна не буде "прагнути до миру" - глава американського Мінфіну / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Білий дім

Що сказав глава Мінфіну США:

  • Штати не дадуть Україні грошей, поки Київ не погодиться на "мир"
  • Зеленський "повинен почути" США
  • Трамп намагається "тримати баланс"

Сполучені Штати не надаватимуть Україні фінансової підтримки, якщо Київ, мовляв, не продемонструє прагнення до миру. Глава Білого дому Дональд Трамп прагне завершити війну. Про це заявив американський міністр торгівлі Говард Лутнік.

В інтерв'ю Fox News він безпідставно звинуватив Зеленського та делегацію України в тому, що вони приїхали нібито без планів на мир.

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"У нас були розставлені столи для підписання (угоди про метали, - ред.) Це все було задумано, щоб усе було красиво. А замість цього ми пообідали самі, без делегації Зеленського, тому що вони приїхали не заради миру", - зазначив Лутник.

Також він додав, що Трамп прагне завершення війни, а для цього йому потрібно співпрацювати як із Путіним, так і з Зеленським.

"Він навіть сказав, що з Путіним треба бути розсудливим. Ви не можете сказати, що Путін - терорист, а потім зателефонувати йому і спробувати домовитися з ним про мир. Тому ви маєте бути збалансованими. Дональд Трамп знає, як бути посередником. Він знає, як це арбітрувати. І йому потрібен Зеленський. А Зеленському треба було почути це безпосередньо від США, які фінансують Україну: "Ми не дамо вам грошей, якщо ви не будете прагнути миру", - наголосив Говард Лутнік.

Допомога Україні від США за Трампа - новини за темою:

Як повідомляв Главред, журналісти The Washington Post раніше опублікували статтю, в якій йшлося про те, що Трамп після сварки із Зеленським у Білому домі може припинити військову допомогу Україні. Принаймні, стверджувалося, що Вашингтон нібито став розглядати такий сценарій.

Пізніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що адміністрація Дональда Трампа, мовляв, більше не має наміру "виписувати чеки на далеку війну". Вона закликала до "поступок" усіх учасників так званого мирного процесу.

Україна без допомоги США здатна воювати з РФ щонайменше півроку, вважають журналісти Financial Times. Втім, навіть за умов підтримки Європи триматися буде непросто.

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Що таке Fox News?

Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.

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