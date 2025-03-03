Відставка Зеленського і військова допомога: у Трампа розкрили плани

Трамп "хоче бути миротворцем", сказав американський міністр фінансів Говард Лютник.

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Трамп не добиватиметься відставки Зеленського - міністр торгівлі США / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Що сказав глава Мінфіну США:

Трамп не домагатиметься відставки Зеленського

Трамп "ретельно думатиме" про питання з паузою у військовій допомозі

Глава Білого дому Дональд Трамп не збирається добиватися відставки Володимира Зеленського з посади президента України після їхньої сварки в Овальному кабінеті. Також Трамп буде ретельно обмірковувати питання паузи у військовій допомозі Києву і подальших кроків Вашингтона. Про це заявив міністр торгівлі США Говард Лютник.

В ефірі CNN йому поставили пряме запитання про те, чи прагне Трамп влаштувати відставку Зеленського. Лютник відповів: "Ні".

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"Ні, він не втручається в українську політику... Він (Трамп, - ред.) хоче бути миротворцем", - сказав глава Мінторгу.

"Буде ретельно обмірковувати"

Крім того, Трамп аналізуватиме питання паузи у військовій допомозі Україні та подальші кроки Вашингтона.

"Він буде ретельно обмірковувати, що робити і як реагувати", - каже Лютник.

Також міністр додав, що Трамп перебуває в пошуку інструментів для мирного завершення російсько-української війни.

"Він з'ясовує, які інструменти він може використати для Росії та України, щоб посадити їх за стіл перемовин", - наголосив Говард Лютник.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Сварка Зеленського і Трампа та вимоги від США - новини за темою:

Як повідомляв Главред, зустріч Зеленського і Трампа 28 лютого в Білому домі обернулася скандалом. Трамп і його віце-президент Венс почали вичитувати Зеленського і звинувачувати українського президента в нібито небажанні мирно завершити війну з РФ. Зеленський вимагав гарантій безпеки, на що американські лідери відповіли щось невиразне. Зеленський змушений був достроково завершити свій візит.

У Трампа готові відновити діалог з Україною, але з "умовами", сказав помічник президента США з нацбезпеки Майкл Волтц. Зокрема, Білий дім вимагає, щоб Зеленський висловив жаль про сварку, підписав угоду про рідкісноземельні копалини і заявив про намір брати участь у "мирних переговорах" із Росією.

США "потрібен" лідер України, який зможе домовитися і з Вашингтоном, і з Москвою, сказав Майкл Волтц. Мовляв, якщо позиція Зеленського не зміниться, американці зіткнуться зі "справжньою проблемою".

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Що відомо про CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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